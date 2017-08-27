تعرف على سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم وحكمه وثواب صيامه للحجاج وغير الحجاج

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إن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، حيث يقف فيه حُجّاج بيت الله الحرام على جبل عرفة، هذا لأن الوقوف بجبل عرفة بمثابة أهم أركان الحج، وقد تختلف الروايات حول سبب وراء تسمية عرفة بهذا الاسم، لكننا نجد الروايتين الأكثر تأكيداً هما، أن سيدنا آدم أبو البشر قد التقى مع حواء بعد خروجهما من الجنة و تعارفا في هذه المنطقة ولهذا السبب سمي المكان بعرفة.

أما الرواية الثانية أن جبريل”عليه السلام”، طاف بالنبي إبراهيم” أبو الأنبياء”، فكان يعرض عليه مشاهد مناسك فريضة الحج حيث يقول له: “أعرفت أعرفت؟” فيرد النبى إبراهيم: “عرفت عرفت” ولهذا السبب سمى المكان بـ عرفة.

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فضل يوم عرفة

يعد يوم عرفة يوم عيد لكل من وقف بعرفة فقد ورد عن محمد رسول الله “صل الله عليه وسلم” أنه قال: “يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام”، أما عن فضل الدعاء فى هذا اليوم، يوم عرفة فقد قال رسول الله “صل الله عليه وسلم”:”خير الدعاء دعاء يوم عرفة”، وفى هذا اليوم يفرح ويفخر الله عز وجل بمن وقف على عرفة فقد جاء عن محمد رسول الله “صل الله عليه وسلم” أنه قال: “إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء”.

حكم وثواب صوم يوم عرفة

يحرص غير الحُجّاج من المسلمين على صيام يوم عرفة لما في يوم عرفة من فضل عظيم، حيث يسترشد أهل السُنّة بما ورد فى حديث رسول الله محمد “صل الله عليه وسلم”: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”، كما أن صيام يوم عرفة يمحو ذنوب سنتين، سنة قادمة وسنة سابقة، كما يستحب أن يكثر المرء من الصدقات و النوافل وأعمال الخير، والدعاء تقرباً إلى الله عز وجل في يوم عظيم مثل يوم الوقوف بعرفة.

بالنسبة للحاج فلا يجوز صيام يوم عرفة أسوة برسول الله محمد “صل الله عليه وسلم”، كان مفطراً عندما كان واقفا في يوم عرفة، حيث ورد الحديث الشريف: “نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفة”.