موعد بدء الدراسة 2018 في مصر.. و خريطة العام الدراسى الجديد تعرف عليها

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موعد بدء الدراسة 2018 في مصر، استطاع الموقع معرفة موعد بدء الدراسة 2018 في مصر، والحصول على تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، وتحديد فترة الدراسة لهذا العام، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتحديد فترة الدراسة لعام 2018 في مصر بـ 199 يوما، فى حالة ما إذا موعد بدء الدراسة 2018 في مصر، يبدأ فى يوم 23 من شهر سبتمبر القادم ويكون فترة الدراسة حوالى 205 يوما، فى حال إذا كان موعد بدء الدراسة 2018 في مصر، يبدأ فى يوم 16 من شهر سبتمبر القادم، حيث يبلغ عدد أسابيع الدراسة خلال الفصل الدراسى الأول حوالى 17 أسبوعًا وتصل إلى نفس عدد الأسابيع خلال الفصل الدراسى الثانى.

تحديد موعد بدء الدراسة 2018 في مصر

تم تحديد موعد بدء الدراسة 2018 في مصر، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف موعد بدء الدراسة 2018 في مصر، بداية من يوم 23 من شهر سبتمبر القادم، نظرا لأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى حاجة إلى فترة كافية من الوقت لاتمام إجراءات التقدم للمدارس المصرية اليابانية، وأيضا حتى تستطيع إكمال أعمال الصيانة دخل المدارس التى تحتاج الى مثل هذه الأعمال، هذا بالإضافة إلى أن الأزهر الشريف قد قام بربط بين بدء الدراسة 2018 في مصر فى المعاهد الأزهرية، وبين تحديد موعد بدء الدراسة 2018 في مصر، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،

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تحديد موعد امتحانات النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للخريطة الزمنية التى قامت الوزارة بوضعها، سوف تبدأ امتحانات النقل يوم 30 من شهر ديسمبر القادم، كما أنه تعيين بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 3 من شهر فبراير عام 2018، وقامت ايضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتحديد بدء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول فى يوم 2 من شهر يونيو القادم لعام 2018، كما أنه تحدد بدء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى يوم 19 من شهر مايو للعام الدراسى 2018، كما كان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، قد بدأ قبل وقت وجيز اجتماعه، بغرض تحديد موعد بدء الدراسة 2018 في مصر .