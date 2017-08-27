“مجزر البساتين” يرفع حالة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

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تم ضبط 8 طن من اللحوم الفاسدة كان في أحد ثلاجات تخزين اللحوم في حي السلام حي أول، وهناك الكثير من الاستعدادات التي تتم في الفترة الحالية داخل مجزر البساتين في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجه الدكتور ميلاد سيدهم وكيل مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ومدير عام المجازر التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الشعب المصري، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، كما أوضح أنه من بداية شهر أغسطس ورفعت مديرية الطب البيطري حالة الطوارئ لعملية الصيانة لكل المرافق من مياه، وصرف صحي، وكهرباء بيكون استعدادات لزيادة نسبة الذبح بنسبة تزيد عن 50% من الذبح العادي، وبناء على ذلك يتم عمل كافة الصيانة اللازمة للمجازر في البنية التحتية، كما تم إلغاء بدل الراحات والإجازات بالنسبة إلى السادة الأطباء البيطرين للقيام بدورهم وهو سلامة الغذاء.

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وأعرب الدكتور ميلاد سيدهم أن الطبيب البيطري بيكون مسؤول عن سلامة الغذاء، أو سلامة كل ما هو منتج من أصل حيواني بداية من المجزر إلى وصوله إلى مائدة المواطن المصري المستهلك ، فهناك أطباء مسؤولين عن فحص اللحوم قبل وبعد الذبح، كما يوجد فريق تفتيش كامل لمتابعة كل أماكن عرض اللحوم سواء عند الجزارين أو هايبر أو المطاعم والكافيتريات أو الفنادق.

أوضح الدكتور ميلاد سيدهم أن تجار المواشي يأتي إلى المجزر بمصاحبة المواشي أو الخراف المسموح بذبحها، ليدخل المجزر وتبدأ عملية الذبح، ثم يبدأ الأطباء بفحص هذه اللحوم ويتم فحصا دقيقا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويعتمد بعد عملية الذبح وتجويف الحيوان ليأتي طبيب المجزر ليقوم بفحص اللحوم ليتأكد من سلامتها وجودتها.

أشار الدكتور عصام السيد أنه يتم الكشف عن الماشية والعجول في البداية وهي حية قبل عملية الذبح ليتضح أنه حي وسليم، وليس به أي كسور أو أي أمراض ظاهرة عليه، ليتم بعد ذلك التأشير على صلاحية ذبحه، وبعد عملية الذبح يقوم الطبيب البيطري بالكشف عليه ليتم فتح الغدد الليمفاوية ويتم فتح الكلوي والكبد والقلب والزور، الرأس ليتم الكشف عن سن العجل ولون البدن هل هو أبيض أم أصفر أو به أي تغيرات أو كدمات بعد عملية الذبح.

أضاف الدكتور عصام السيد بعد فحص العجل أو الماشية المذبوحة والتأكد من سلامتها، وليس به أي مشاكل فيتم إعطاء العجل المذبوح الختم المناسب له من ناحية السن ليتم ختمه بالسن الصغير وهو المستطيل، أما إذا كان العجل كبير السن يختم بالختم المثلث الكبير هذا إذا كان العجل سليم واللحوم صالحة للاستهلاك، ليتم خلال الختم توضيح أن هذه اللحوم صالحة وبه أسم المجازر الذي ذبح فيه وبه أيضا ختم سري، أما إذا كانت اللحوم غير سليمة فهناك ثلاث محارق بالمجزر فيتم حرق اللحم الغير صالحة فيها.