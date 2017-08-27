“أيمن حمزة” يعلن عودة التيار الكهربائي لمدينة الإنتاج الإعلامي

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انقطع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي من مساء أمس يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ليتم تشغيل الخطوط الكهربائية الرئيسية لمدينة الإنتاج الإعلامي اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة صباحاً.

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة كان العطل الكهربائي على مدينة الإنتاج الإعلامي عطل مفاجئ حيث كان هناك أعمال حفر تجري في محيط منطقة مدينة الإنتاج الإعلامي أدت إلى انهيار الكابلات التي تمد الدوائر الكهربائية التي تغذي مدينة الإنتاج، فأدى ذلك إلى فصل التيار الكهربائي، لكن الجدير بالذكر أن هناك بدائل كانت موجودة بفضل جهود متوسطة بالإضافة إلى وجود مولدات كهربائية احتياطية بالتعاون مع قيادات ومسؤولي مدينة الإنتاج الإعلامي كان هناك تأمين سريع للتغذية الكهربائية بمدينة الإنتاج الإعلامي.

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أشار الدكتور أيمن حمزة أنه في نفس الوقت الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي توجه فرق صيانة مباشرة من وزارة الكهرباء إلى المكان لتحديد العطل بمصاحبة عربات اختبار ومولدات احتياطية، بمصاحبة كميات من الوقود الاحتياطية ليتم تحديد العطل، لتعود التغذية الرئيسية لمدينة الإنتاج الإعلامي من الشبكة الرئيسية للكهرباء.

أوضح الدكتور أيمن حمزة أن فرق الصيانة استمرت في العمل على مدار ساعات الليل كاملة، وكانت هناك جهود ومتابعة من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لكافة الإجراءات المتبعة لحل المشكلة انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي هذا إلى جانب التنسيق والتعاون مع قيادات ومسؤولي مدينة الإنتاج الإعلامي، وأضاف أنه كان على أعلى مستوى كان يوجد متابعة للموقف.

أضاف الدكتور أيمن حمزة أنه تم تحديد مكان العطل، وتم إصلاحه وعودة التيار الكهربائي في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ليتم عودة كافة التغطية الكهربائية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

أوضح الدكتور أيمن حمزة لم يكن هناك تعطل كامل للتيار الكهربائي في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولكن كان هناك بدائل ، وتم حل مشكلة انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي ليعود التيار الكهربائي إلى الشبكة الرئيسية للكهرباء، وبالتالي فلم يكن هناك أي انقطاعات كهربائية، أضاف أنه يأمل بعدم حدوث مثل هذه الأعطال الكهربائية مرة أخرى.

أشار الدكتور أيمن حمزة أنه من حوالي ساعة تم قطع التيار الكهربائي وعاد بعد ثواني كان هذا لتحويل البدائل أو الخطوط البديلة إلى الخطوط الرئيسية للشبكة الكهربائية حيث أنه كان تحويل مباشر للكهرباء.