رئيس المركزي للإدارة: فرص سانحة أمام الشباب من خلال نظام مساعدي ومعاوني الوزارة

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قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، أن الجهاز يعتزم خلال الفترة القادمة، إقامة مجموعة من الندوات والبرامج التي تقوم بالتدريب على كل موضوع من الموضوعات الخاصة بالخدمة المدنية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في لقاء خاص به على قناة إكسترا نيوز اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أغسطس لعام 2017، أنه بعد ان تم صدور القانون الخاص بالخدمة المدنية ثم اللائحة التنفيذية الخاصة به، فإنه يقوم على استهداف ومواجهة التحديات المتواجدة بأرض الواقع باستمرار، لكي لا يتواجد فجوة تفرق بين النظام والتطبيق، للعمل على سير منهج الإصلاح الإداري دون وجود أي معوقات له، وقام بالإشارة إلى أن إدارة الموارد البشرية القائمة بتنفيذ التطبيق فهي عامل مشترك لتحقيق مهام خطة الإصلاح الإداري المنشودة.

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وفيما يختص بنظام مساعدي معاوني الوزراء، قد تحدث بهذا الشأن حيث قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يعتبر فرصة ممتازة وكبيرة أمام الشباب الصاعد، خاصة من يقوموا معاوني الوزارة، وهذا للقيام بالعمل على التدريب على القيادة والقيام بتولي المناصب القيادية الهامة خلال الفترة القادمة، وهو من ضمن أهم الالتزامات المهمة التي قامت الدولة بقطع وعد على نفسها بشأن الوقوف بجانب الشباب وقيادتهم للأمام للقيام بتولي المناصب القيادية مستقبلا.

وعن العمالة المؤقتة الموجودة في الوقت الحالي في الجهاز الإداري للدولة، حيث قال جميل بأنه تم وضع نص محدد بالقانون يختص بتعيين العمالة المؤقتة التي قامت بالتعاقد مع الدولة من 30 يونيو عام 2016، وخلال تلك المرحلة قام الجهاز بمخاطبة جميع الجهات الإدارية لموافقته بأسماء العاملين، وكل ما يدل على التعاقد، لعمل على إتخاذ الإجراءات للقيام تعيينهم وتثبيتهم، وقام بالتأكيد على أن خلال الفترة القادمة ستكون هناك مجموعة من الأخبار السارة التي تختص بشأن العمالة المؤقتة.

حيث أن الجهاز أكد في الكتاب التعريفي له أن تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء أن شغل هذه الوظائف سيكون بموجب قرار صادر من قبل الوزير المختص، ويقوم بتحديد المهام التي تختص بكل وظيفة فضلا على أن يتولى الوزير تقييم الأداء الخاص مساعديه ومعاونيه وهذا وفق للنموذج التي تقوم وزارة الموارد البشريه بإعداده لهذا الغرض.