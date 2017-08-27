“مجدي ملك” يطالب بتغليظ العقوبة على الذبح المخالف في الشوارع

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يقوم الكثير من الشعب المصري بالذبح في الشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك واتجهت الدولة في الفترة الحالية إلى فرض عقوبة على مخالفات الذبح التي ستتم في الشوارع خلال فترة العيد.

أوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان المصري النائب مجدي ملك أن أثار هذه القضية في هذا الوقت بالتحديد ليتم تحفيز الأجهزة الرقابية، والعمل على التنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية، وبين وزارة الزراعة المتمثلة في هيئة الطب البيطري من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري، والحفاظ على البيئة.

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وأضاف النائب مجدي ملك أن تشديد العقوبة أو تشديد الرقابة فيما يخص بعض أصحاب محلات الجزارة بالذبح خارج المنافذ الرسمية في المجازر، وأضاف أنه تم التنسيق ما بين الطب البيطري، وتم الإعلان على جميع المجازر سوف تستقبل المواطنين المصريين دون مقابل ليتم ذبح أضاحي العيد في الأماكن المتوافر فيها مجازر بالقرب من المواطن.

ناشد النائب مجدي ملك وسائل الإعلام توضيح خطورة الذبح خارج المجازر لضمان سلامة الأضحية، وضمان سلامة الغذاء، وضمان سلامة البيئة، أن يكون هناك توعية من كافة قنوات الإعلام المصري المرئي والمقروء.

وأشار النائب مجدي ملك أننا نقابل كل التقاليد والأعراف المصرية التي لا يمكن أن يكون هناك منع نهائيا للذبح خارج المجازر، حيث أن كثير من المواطنين يقومون بالذبح داخل المنازل، والبعض يقومون بالذبح في الشوارع.

أوضح النائب مجدي ملك أنه يناشد المواطنين الذبح في المجازر، بالإضافة إلى مطالبة بتكثيف الرقابة على المتاجر التي تقوم ببيع الأضاحي للتأكد من سلامتها حتى تصل إلى المواطن بدون أي أضرار صحية، وبدون أضرار بيئية.

أعرب النائب مجدي ملك أسفة عن غياب الدور الرقابي عن ما يتم مشاهدة من مظاهر الذبح في الشوارع وتلطيخ الحوائط بالدماء في فترة عيد الأضحى المبارك، حيث لا يوجد رقابة في هذا الشأن، وأضاف أنه بالرجوع إلى عدد المحاضر بشأن هذه المخالفات نجده لا يرقى إلى المظاهر التي ترى في فترة عيد الأضحى من مخالفات، وبالتحديد في القرى المصرية.

أضاف النائب مجدي ملك أنه لمنع المخالفات الذبح في الشوارع تكون هذه مسؤولية التعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية وبين وزارة الزراعة والمتمثلة في هيئة الطب البيطري على اعتبار أنهم الجهتين المسؤولين عن سلامة الغذاء، كما أشار أن دور المحليات في هذا الشأن تراجع كثيرا في الفترة الأخيرة.