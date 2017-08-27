عاجل.. هروب عدد كبير من المساجين السياسيين من سيارة ترحيلات

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قامت الأجهزة الأمنية التابعة إلى محافظة القاهرة بالإعلان عن حالة الطوارئ وغلق مداخل ومخارج محافظة القاهرة والتي تعد العاصمة لجمهورية مصر العربية من أجل أن يتم منع هروب السجناء الذي فروا من عربة ترحيلات منذ قليل حيث ورد أنه قد هرب من داخل سيارة الترحيلات عدد 9 أفراد من السجناء.

ورد أن السجناء الذين هربوا من داخل سيارة ترحيلات كانوا في منطقة المعادي، وقد اختفوا من المكان بعد تهريبها وقد قام مصدر مصدر أمني مسؤول بالإعلان عن هروب المساجين فور وقوع هذه الواقعة كما وضح مساعي العاملين بالجهات الأمنية من الإحكام علي الموقف وغلق المداخل والمخارج من جميع النواحي التابعة إلى محافظة القاهرة بشكل قوية من أجل أن يتم ضبط الهاربين قبل ابتعادهم عن موقعة الحادث ويصعب الوصول إليهم.

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جاء أن هؤلاء الهاربين والذين قد هربوا منذ قليل هم أفراد متهمون في الفترة الأخيرة في عدد من القضايا التي تنتمي إلى الجانب السياسي وجاء أن وقت هروبهم كانوا عائدين في الموعد المقرر لهم من جلسة محاكمة قد تمت فى أكاديمية الشرطة كما أضاف المصدر المسؤول أن هناك آخرين قد عملوا علي مساعدة المساجين الهاربين المتهمين على الهروب ووقع هذا الهروب أعلى طريق الأوتوستراد أثناء الإنتهاء من وقت جلسة المحاكمة والعودة بهم إلى محبسهم.

أكد المصدر المسؤول على أنه يتم العمل حاليًا بكل سرعة من أجل ضبط الجناة بشكل عاجل ويقوم رجال الأمن حاليًا بملاحقتهم في كل مكان كما تم الإبلاغ عن الواقعة فور حدوثها وانتقل عدد من العناصر الشرطية إلى مقر الحادث وسعي أخرين إلى البحث عن المساجين وإبلاغ جميع الجهات المختصة والمسؤولة من أجل تضيق الحصار عليهم والقبض عليهم بشكل سريع وعاجل والتحقيق في الأمر والبحث عن الطرف الأخر الذي ساعد على ارتكاب هذه الواقعة.