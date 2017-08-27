وفاة الحالة الـ12 بين الحجاج المصريين

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قامت وزارة الصحة والسكان، بالإعلان مؤخرًا عن ارتفاع عدد وفيات المصريين داخل صفوف الحجاج حيث ورد أنه قد وصل عدد المتوفين حتى الآن إلى 12 حالة وفاة وقد كانت المتوفاة هذه المرة سيدة تبلغ من العمر حوالي 70 عاماً، وتنتمي إلى محافظة بورسعيد.

ورد عن رئيس بعثة الحج الطبية والذي يدعي الدكتور أحمد الأنصاري، إنه بالنسبة إلى الحاجة المصرية المتوفية اليوم أنها تدعى السيدة سعاد كامل توفيق بيرم، وقد جاء السبب وراء وفاتها في الحرم المكي أنها قد توفيت في مستشفى النور التخصصي الموجودة في مكة المكرمة، وقد حدثت هذه الوفاة بسبب توقف بعضلة القلب والتنفس.

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من جهة أخرى قد أشار الدكتور الأنصاري في أحدث تصريحاته الصحفية إلى أنه قد تلقى بلاغًا رسميًا من قبل غرفة الطوارئ الموجودة في البعثة الطبية برفقة الحجاج المصريين في تلك الفترة في مكة المكرمة خلال اليوم بلاغاً رسميًا يفيد بوقوع وفاة جديدة بين الحاج المصريين، مضيفا فى تصريحاته على أنه قد تم التنسيق علي الفور مع السلطات المختصة من أجل الوقوف علي أسباب الوفاة بالإضافة إلى استخراج شهادة الوفاة.

كما قام السيد أنصاري بعمل زيارة جديدة مفاجئة، في صباح اليوم الأحد، على كافة عيادات منطقة إبراهيم الخليل، وقد جاءت هذه الزيارة المفاجئة بسبب رصد غرفة التحكم المركزي والتي تتبع بعثة الحج الطبية المصرية، وجود ازدحام كبير غير معتاد على بعض العيادات المتاحة وخاصة في الساعات الأولى من الصباح.

جاء السبب وراء اكتشاف وجود ازدحام جديد في عيادة أحد الفنادق، أن هناك وصول دفعة جديدة من الحجاج وأنهم قد وصلوا فعليًا من المدينة المنورة، وعلى الفور توجه فريق المتابعة والدعم إلى هذه العيادة من أجل مساعدة أطبائها بالإضافة إلى أنهم قد قاموا بتوقيع الكشف الطبي المقرر لهم وحرصوا علي صرف الدواء الخاص لكل مريض تابع إلى الحجاج المصريين كما تم العمل علي مراجعة أرصدة هذه العيادة ومراعة ما قد تحتاجه أو تطلبه من الأدوية بشكل عام أو المستلزمات الطبية لكي تتمكن هذ العيادة وغيرها من تقديم العلاج اللازم بشكل عاجل.