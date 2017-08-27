بمناسبة عيد الأضحى.. العفو عن عدد من المساجين بقرار جمهورى

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قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا بالإعلان عن صدور العفو الجمهوري بمناسبة عيد الأضحي المبارك علي عدد من المساجين حيث ورد أنه وفقًا للقرار الذي يحمل رقم 427 بشأن السنة 2017 أنه يتم العفو عن عدد من المسجونين والتنازل عن تطبيقها باقي مدة العقوبة علي بعض المحكوم عليهم بهذه العقوبة وذلك بمناسبة الاحتفال المرتقبة بشأن عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى عيد القوات المسلحة والذي يوافق السادس من شهر أكتوبر لعام 2017 حيث ورد أنه قد نصت مادته الأولى على أن يتم إصدار قرار عفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية لعدد من المسجونين بمناسبة هذا الاحتفال وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأنه سوف يتم هذا بالنسبة للفئات التالية ” المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة لعام 1438 “15 سنة”.

كما ورد أنه يوضع الشخص المفرج عنه في هذه الإعفاءات تحت المراقبة وأن يستمر مراقبته لمدة 5 سنوات، وقد جاء أنه قد تضمنت المادة الأولى بين طياتها بخصوص هذا الصدد القانوني أنه يجب على المحكوم عليهم بعقوبة ما سالبة للحرية قبل حلول موسم معين مثل موسم عيد الأضحى حيث يتم إصدار هذا القرار بالعفو عنهم بقرار جمهوري صادر من السيد رئيس الجمهورية قبل يوم العاشر من شهر ذي الحجة وذلك بالنسبة إلى عام 1438 هجريا.

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وقد ورد أن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها لكي يمكن الموافقة علي هذا الشأن حتى يمكن للسجين أن ينال طلب العفو متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ التي سوف يتم فيه العفو مضي نصف مدة ميلاديا كما ورد أنه يشترط ألا تقل مدة التنفيذ لهذا الحكم عن ستة أشهر وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية وذلك فيما يخص عدد من الجرائم وقد ورد أنه قد أنه بالنسبة إلى السجين لايوضع المقرر بشأن الإفراج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت هذه الخطوة مقررة بقوة القانون او يمكن تنفيذ هذه الخطوة لو كان محكوما بها عليه.