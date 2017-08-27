وزارة التموين تحدد موعد جديد لصرف المقررات التموينية الشهر الحالي

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ينتظر المواطنين في مصر وفي كل أرجاء العالم الإسلامي، قدوم عيد الاضحى المبارك ، وبهذه المناسبة تعمل الحكومة في مصر بجهود كبيرة حتى تتمكن من توفير جميع أنواع السلع للمستهلكين و بأسعار مخفضة، خصوصا في ظل الارتفاع الهائل في الأسعار بعد اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود ورفع الدعم عن المواد البترولية.

حرصا من الحكومة المصرية لتقليل الأعباء عن السادة المواطنين و سعيا منها لتوفير كل ما يطلبونه من سلع، عملت الحكومة وتحت إشراف رئيس الجمهورية” عبد الفتاح السيسى”، برفع حصة المواطن التى يحصل عليها كل شهر من المقررات التموينية.

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حيث تم زيادة حصة الفرد الشهرية من مبلغ 21 جنيه حتى وصلت حصة المواطن إلى 50 جنيه، ويحصل المواطن عن طريق ذلك المبلغ، على كميات أكبر بل مضاعفة من السلع والمنتجات التموينية، وأكثر من 30 سلعة أخرى سوف تتوفر عند البقال التمويني، وفروع جمعيتي هذا بخلاف فارق نقاط الخبز كل شهر مجانا.

يتم العمل على صرف المقررات التموينية للسادة المواطنين علاوة على فارق نقاط الخبز الشهرية في اليوم الأول من كل شهر، إلا أنه ذلك القرار قد تزامن مع حلول مناسبة عيد الاضحى المبارك، الذى تعيين موعده فى اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل.

لهذا السبب فقد سوف يتم تأجيل صرف المقررات التموينية عن هذا الشهر، ولكن يوماً واحداً على الأكثر، حيث يتم بدء صرف المقررات التموينية من خلال البطاقات التموينية اعتبارا من اليوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل بدلا من اليوم الأول للشهر نفسه، والذي يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أشارت وزارة التموين إلى أن سعر كيلو السكر يبلغ 10 جنيهات، وسعر زجاجة الزيت عبوة 800 جرام تصل إلى 14 جنيهاً، و سعر كيلو الأرز 650 قرش، ويوجد قائمة من عدد 20 سلعة استهلاكية لدى البقالين وايضا المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي، حتى يتمكن المواطن أن يقارن فيما بينها، ويوجه قيمة الدعم التى تخصص لكل فرد بـ50 جنيهاً كل شهر مشتريات من السلع التي يرغب فيها من غير اضطرار إلى شراء سلعة دون الأخرى.