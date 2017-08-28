أخبار الطقس اليوم الإثنين 28/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر

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ورد في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أخر أخبار الطقس المتوقعة اليوم الإثنين خلال ساعات اليوم أنه سوف يسود علي أغلب الأنحاء طقس مائل للحرارة وذلك على كلاً من السواحل الشمالية بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة كما يتوقع خبراء الارصاد أنه سوف يماثلها مناطق ومدن شمال الصعيد ، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة وذلك على محافظات جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنخفض ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

كما ورد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الخفيفة وذلك أغلب بعض المناطق والتي تبدأ من محافظات شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر حالة السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية بالإضافة إلى حلايب وشلاتين كما يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط أمطار خفيفة فى بعض المناطق، وقد جاء عن حالة الرياح فإنه يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما ورد في بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تنشط على كلاً من خليج السويس ومحافظات البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويدي إلى اضطرابها.

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أكد خبراء الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون خفيفة الى معتدلة ثم يتوقع أن ترتفع فيه حركة الموج خلال اليوم ما بين متر الى متر ونصف وعن حركة الرياح السطحية فإنه يتوقع أن تكون شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر يتوقع أن تكون مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين ونصف الى ثلاثة أمتار وعن حركة الرياح المتوقعة خلال اليوم فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال طقس اليوم الاثنين على محافظات مصر فقد جاء بيانها كالتالي:

القاهرة 25 35

بورسعيد 27 31

دمياط 25 31

الإسكندرية 25 30

مطروح 24 30

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 24 36

نخل 22 34

طابا 28 36

السويس 25 37

العريش 23 32

الطور 27 34

مرسى علم 31 36

رفح 22 31

كاترين 21 31

سيوة 22 35

الغردقة 29 37

شرم الشيخ 30 38

المنيا 23 37

قنا 27 40

نويبع 27 35

الفيوم 24 36

أسوان 29 43

شلاتين 29 38

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 23 36

رأس سدر 24 33

أبوسمبل 27 43

سوهاج 27 38

الأقصر 27 41

حلايب 30 36

الوادى الجديد 25 38

السلوم 20 28.