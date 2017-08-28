النيابة العامة تنتقل لسجن طرة للتحقيق فى واقعة هروب المتهمين فى قضية “كتائب حلوان”

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أعلنت تحقيقات النيابة العامة، عن أسماء المتهمين الهاربين في واقعة هروب المتهمين فى قضية خلية “كتائب حلوان”، من سيارة ترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن طرة، بعد نظر جلسة محاكمتهم.

وأظهرت التحقيقات الأولية، أن المتهمين هما “عبدالوهاب مصطفى مصطفى”و “محمود أبوحسين فراج”، فيما أصيب المتهم “مسعد خلف” بطلق ناري أثناء محاولته الهروب، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني.

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و انتقل وكيل نيابة البساتين إلى مستشفى قصر العيني للتحقيق مع المتهم في واقعة محاولة الهروب من سيارة الترحيلات، وانتقل فريق النيابة لسجن طرة، للتحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم في واقعة هروب 7 متهمين من خلية “كتائب حلوان” بعد أن كانوا فى طريقهم للترحيل إلى سجن طرة، في ظل تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، للوقوف على تفاصيل حدوث الواقعة.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة بالبساتين، الى تفاصيل جديدة في واقعة هروب المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية والذين ينتمون الى كتائب “حلوان الإرهابية “، من داخل سيارة الترحيلات، أثناء ترحيلهم إلي محبسهم بسجن طرة، بعد ان أنتهت جلسة المحاكمة الخاصة بهم أمام محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة.

وكان قد قام المتهمون بكسر الأقفال الحديدية لسيارة الترحيلات، و قفزوا منها عند مطلع الطريق الدائري بمنطقة حى المعادى، وعندما شعُر ضابط الترحيلات بوجود تحركات غير طبيعة في السيارة، وجه السائق بالوقوف على جانب الطريق، وعندما بدأ يتحرك خارج السيارة وجد عددًا من المتهمين يهربون بعد أن قاموا بتكسير الأقفال الحديدية، فبادر على الفور بإطلاق النيران، فأصاب أحدهم بطلق ناري في القدم اليسرى.

وقالت التحقيقات، أن عددًا من المتهمين هاجموا الضابط، استطاعوا الاستيلاء على سلاحه الميرى، وتمكنوا من إصابته بطلقة نارية، ولاذوا بالفرار، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج.

وأكدت التحقيقات، أن قوات الأمن استطاعت القبض على خمسة متهمين من سبعة تمكنوا من الهرب، ولازالت تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على باقى المتهمين الهاربين.