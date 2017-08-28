وزارة الكهرباء تعلن عن أحدث تطبيقاتها لـ شكاوى فواتير الكهرباء علي الموبيل

Advertisements

قامت وزارة الكهرباء في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن صدور أحدث تطبيق لها متخصص في بث شكاوي فواتير الكهرباء بالإضافة إلى عرضها طريقة ارسال شكاوي فاتورة الكهرباء والتي يمكن إرسالها عن طريق الموبايل، ويشمل هذا التطبيق استقبال الشكاوى الخاصة سواء الخاصة بزيادة قيمة فاتورة الكهرباء، أو تلك الخاصة بعملية مطابقة استهلاك الكهرباء الفعلية لهم بالقيمة الموجودة في الفواتير، ويمكن للعملاء حاليًا الإبلاغ مباشرة عن طريق استخدام تطبيق شكاوي فواتير الكهرباء بجميع أنواعها وخاصة المتعلقة بالفاتورة.

وحسب ما اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر انه يمكن لمستخدمي اجهزة اندرويد تحميل تطبيق “شكاوي فواتير الكهرباء” من متجر تطبيقات جوجل بلاي ستور او لمستخدمي أجهزة آيفون من خلال متجر app store ، و من خلال التطبيق يمكنكم إرسال شكوى من فواتير الكهرباء، وذلك لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي شكاوى فواتير الكهرباء بجانب ارقام التليفونات و وسائل التواصل الأخرى.

Advertisements

قامت وزارة الكهرباء بإلإعلان عن طريقة إرسال شكوي جديدة من قبل العملاء وتخص فاتورة الكهرباء وذلك عبر استخدامهم تطبيق شكاوي فواتير الكهرباء الخاص بالموبايل حاليًا، وجاءت تلك الخطوات كالتالي:

الخطوة الأولى: أكدت الشركة في تعليماتها علي أنه يجب علي السادة العملاء في البداية تحميل تطبيق “شكاوي فواتير الكهرباء” والذي يتم تحميله من Google Play Store أو App Store والخاصين بالموبايل وتطبيقاته سواء كان تطبيق العميل المستخدم اندرويد أو كان آيفون.

الخطوة الثانية: والخاصة باختيار شركة توزيع الكهرباء يتم اختيار الشركة التي تكون تابعة للعميل حيث يمكن للعملاء حاليا معرفتها ايضًا من خلال فاتورة الكهرباء الخاصة بالشهور الماضية.

الخطوة الثالثة: يجب علي العميل أن يقوم بإدخال رقم الموبايل الخاص به والذى من المقرر أن يتم التواصل من خلاله مع الشركة.

الخطوة الرابعة: يقوم العميل بتصوير فاتورة الكهرباء وتحديدًا تلك التي يرغب في تقديم الشكوى بخصوصها من خلال كاميرا الموبايل، ثم يقوم العميل بعد ذلك بالضغط على زر “حمل الفاتورة من هنا” لكي يتم تحميل الفاتورة على التطبيق ثم تأتي الخطوة الأخيرة ويتم إرسالها .