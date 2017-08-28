مجلس الوزراء يتخذ أحد مباني شركة جنوب الوادي مقرا جديدا لاجتماعاتِه

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قام مجلس الوزراء بالاتفاق مع شركة جنوب الوادي والتي ترجع ملكيتها إلى وزارة البترول، وكان هذا الاتفاق بشأن استخدام أحد المباني التابعة للشركة من أجل تحويله لمقر اجتماعات لمجلس الوزراء في الأوقات القادمة، وكان المبنى المتفق عليه هو أحد المباني التابعة للشركة الواقع في مدينة نصر خلف مقر الرقابة الإدارية.

و خلال التصريحات التي قامت بها أحد المصادر التابعة للوزارة، فقد أكدت على أنه من المقرر البدء في عقد اجتماعات رئيس الوزراء “شريف اسماعيل” في المقر الجديد الذي تم الاتفاق عليه، وسيكون هذا خلال حضور السيد رئيس الوزراء الاجتماعات بقصر الاتحادية.

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كما أضافت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها أن المقر الرئيس الخاص بالاجتماعات التي تقوم بها الحكومة المصرية، هو المقر الكامن في منطقة وسط القاهرة، و يتم فيه كافة الاجتماعات التي يقوم بها السيد رئيس الوزراء طالما أن رئيس الوزراء غير مرتبط بأي نشاطات أخرى في منطقة بعيدة عن المقر خلال فترة الاجتماع.

وللاستفادة بوقت السادة الوزراء واختصارا للكثير من الوقت الذي من الممكن أن يضيع أثناء التنقل لعقد الاجتماع، هذا بجانب جَداول الأعمال المزدحمة بالنشاطات للسادة الوزراء، فقد جاء القرار بعقد الاجتماع في مقر شركة جنوب الوادي الواقع في مدينة نصر خلف مقر الرقابة الإدارية، وسيتم تحديد مقر الاجتماع خلال الفترة القادمة بناء على قرب موقعه من جدول أعمال السيد رئيس الوزراء والوزراء الآخرون.

وجاء هذا القرار بخصوص الاتفاق بعقد أكثر من مكان للاجتماعات نتيجة حاجة تلك الاجتماعات إلى حضور السيد رئيس الوزراء، المهندس” شريف إسماعيل” وذلك لمتابعة ملفات الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بجانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية التي لا يمكن إصدارها و الارتفاق عليها إلا من خلاله، هذا بجانب ضرورة قيامه برئاسة مجموعة من اللجان المتخصصة لتلك الإجراءات.

الجدير بالذكر أن مقر وزارة الاستثمار الكامن في مدينة نصر في شارع صلاح سالم كان هو البديل عم المقر الرئيسي لاجتمَاعات الوزراء في الكثير من الأحيان، إلا أن الوزراة قامت بتحديد هذا المقر الجديد كمقر مناسب من حيث الموقع بالنسبة لرئيس الوزراء أكثر.