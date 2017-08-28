“محافظ الإسماعيلية” يعلن عن تطوير المستشفى العام بمبلغ 361 مليون جنيه

Advertisements

يشكو أهالي محافظة الإسماعيلية من تردي الأوضاع الصحية داخل مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات مما يضطر المرضى إلى السفر إلى محافظة أخرى لتلقي العلاج اللازم بسبب التكدس على المستشفى العام بمحافظة الإسماعيلية بالإضافة إلى قلة الخدمة وتردي الأوضاع الصحية، وعدم تواجد الأطباء داخلها.

أوضح محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر أنه يوجد نسبة عجز في بعض التخصصات الطبية داخل مستشفيات المحافظة وبالأخص في المستشفى العام بمحافظة الإسماعيلية، وهذه المشكلة تم عرضها على السيد وزير الصحة حيث يعمل جاهدا على محاولة إيجاد حل لهذه المشكلة، وأضاف أن جزء من هذه المشكلة على المستوى العام في كافة مستشفيات جمهورية مصر العربية، وليس في محافظة الإسماعيلية فقط.

Advertisements

أشار اللواء ياسين طاهر أن المستشفى العام في محافظة الإسماعيلية نجحت في إدخالها في خطة تطوير شامل من خلال التعاون مع السيد وزير الصحة والسادة متخذ القرار في الدولة والسيد رئيس الحكومة بحجم المشكلة التي تواجهه محافظة الإسماعيلية حيث تم اعتماد تطوير المستشفى العام في محافظة الإسماعيلية بمبلغ 361 مليون جنيه مصري، أضاف أن هذا الرقم يعمل على بناء مستشفى جديد.

وأوضح اللواء ياسين طاهر أن هذا المبلغ لتجديد المستشفى العام في محافظة الإسماعيلية سيعمل على تزويد عدد غرف العناية المركزة بالإضافة إلى زيادة عدد غرف العمليات، وهذا سيشعر المواطن في القاطن في محافظة الإسماعيلية بالخدمات الطبية حيث أنه تم البدء في تنفيذ تجديد المستشفى العام.

أعرب اللواء ياسين طاهر أنه كجزء من إحساسه بالمشكلة القائمة في القطاع الطبي في محافظة الإسماعيلية أنه خلال الفترة التي يتم فيها تجديد المستشفى العام في المحافظة لم يستطيع أن يتقوم بإغلاق المستشفى لحين الانتهاء من أعمال التجديد، حيث أن الشركة القائمة بأعمال التجديد استلمت المستشفى بأسلوب لا يؤثر على تقديم الخدمات الطبية في المحافظة.

أضاف اللواء ياسين طاهر أنه بناء على أعمال التجديد التي تتم في المستشفى يتم اغلاق اقسام ليتم تجديدها، ليتم العمل بأسلوب المناورة في أقسام أخرى لحين الانتهاء من كافة أعمال التجديد والتطوير في كافة أقسام المستشفى العام في محافظة الإسماعيلية حيث أنه لا يستطيع أن يصدر قرار بإغلاق المستشفى لحين الانتهاء من كافة أعمال التجديد.