محافظة الإسماعيلية: خطة التطوير الشاملة في المحافظة تشمل المستشفى العام

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أعلن محافظ الإسماعيلية، اللواء “ياسين طاهر” خلال مجموعة من التصريحات أن ما يحدث تجاه مستشفيات المحافظة خلال الفترة الحالية من التهم التي تتعلق بالتقصير والتي يوجهها المواطنون لجميع المستشفيات لا تجوز، وأضاف أن مستشفى الإسماعيلية العام تواجه مجموعة من المشكلات التي تتعلق بعدد من التخصصات التابعة لها.

وخلال التصريحات التي قام بها محافظ الإسماعيلية في اللقاء التلفزيوني على قناة “إكسترا نيوز” خلال برنامج “هذا الصباح” اليوم الاثنين، أن الخدمات التي تقدمها المستشفى العام تأتي في ظل الإمكانيات المتاحة لتلك المستشفى، كما أن الوزارة قد أدخلت تلك المستشفى ضمن خطة التطوير التي ستقوم بها والتي قد اعتمدت مبلغ 361 مليون جنيه لأعمال التطوير خلالها.

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كما أن الإجراء الذي يتعلق بعدم إغلاق المستشفى خلال عمليات التطوير بشكل كامل يعزز الإحساس بالمشكلة لدى المسؤولين، وأضاف أن إجراء الغلق الكامل للمستشفى كان من الممكن أن يقدم المزيد من العون والسرعة خلال عملية الإنتهاء من إجراءات الإصلاح، ولكن عدم وجود المكان البديل لتلك المستشفى هو ما يجعل الوزارة مضطرة إلى هذا الإجراء.

كما تتعاون جميع الأطراف المختلفة التابعة للحكومة المصرية من أجل تحقيق متابعة مستمرة لجميع المشكلات التي تمر بها المشروعات الحكومية وخاصة المشروعات الإصلاحية، كما أضاف إحتواء الإسماعيلية على مركز نموذجي لعلاج الأورام، هذا بجانب أفضل المراكز العلاجية التي تقوم بعلاج الإدمان في مصر، ومن المقرر خلال الفترة القادمة أن يصبح المستشفى العام من أفضل المؤسسات العلاجية في مصر عقب الإنتهاء من أعمال التطوير التي تتم بداخلها خلال الفترة الحالية.

يأتي هذا ضمن التصريحات التي قام بها السيد وزير الإسماعيلية، والتي جاءت خلال الفترة الحالية ردا على الشكاوى التي صدرت من قبل المواطنين والتي تصف المستشفيات الحكومية في الإسماعيلية بالإهمال، حيث أكد خلال التصريحات أن المستشفى العام فقط هي من تعاني من مجموعة من المشكلات و التي ستُصلحها الوزارة خلال الفترة القادمة ضمن خطة التطوير التي تقوم بها، إلا أن الإنتهاء من أعمال التطوير قد تأخر نتيجة عدم القدرة على إغلاق المستشفى بشكل كامل خاصة في ظل عدم وجود بديل عنها لحين الانتهاء من أعمال التطوير.