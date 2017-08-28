“حامد عبدالدايم” يستعرض إجراءات “وزارة الزراعة” لاستقبال عيد الأضحى

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أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الأضحى المبارك عن طريق زيادة عدد اللجان البيطرية الرقابية لتقوم بالإشراف على استيراد اللحوم المذبوحة وبالإضافة إلى استيراد المواشي الحية في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال العيد، بالإضافة إلى حملات رقابة على أماكن بيع اللحوم بأنواعها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما أعلنت وزارة الزراعة في إطار خطتها استعدادات لفترة العيد أنه تم إلغاء إجازات الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى إلغاء إجازات العاملين بالمجازر اليومية، بالإضافة إلى توفير الأختام والأحبار الخاصة باللحوم الخاصة بالأضاحي، كما تم تكليف عدد كبير من الأطباء البيطريين الإضافيين بالعمل في المجازر خلال أيام العيد لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من نظافتها.

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أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور حامد عبدالدايم أن الوزارة قامت بالعديد من الاستعدادات لاستقبال فترة عيد الأضحى منذ فترة طويلة منذ حوالي شهر حيث اجتمع وزير الزراعة مع رؤساء قطاعات الوزارة المعنيين بالأضاحي ليتم توفير كميات من الأضاحي التي تم توفيرها هذا العام 2017 بكميات كبيرة غير مسبوقة عن الأعوام السابقة، وأشار أن هذا الإجراء أدى إلى تخفيض أسعار الأضاحي، وأدي إلى توازن حركة السوق، حيث تم عرض 49464 رأس من العجول الجاموسي والبقر، والأغنام، والماعز.

وأشار الدكتور حامد عبد الدايم أن أسعار الأضاحي بالنسبة للجاموس كانت حوالي خمسين جنيه مصري للكيلو، والبقري سعره خمسة وخمسين جنيه للكيلو القائم، والأغنام والماعز كانت الأسعار حوالي ستين جنيه مصري للكيلو القائم، فهذه الأسعار منافسة جداَّ وأقل من أسعار السوق بما يتراوح من خمسة إلى عشرة جنيه في الكيلو الواحد.

وأضاف الدكتور حامد عبد الدايم أن اللحوم التي يتم استيرادها سليمة وصالحة للاستخدام الآدمي كما أنها آمنة بصورة تامة ويتم استيرادها بأعلى مواصفات الجودة حيث يتم متابعة دول المنشأ، وعملية الذبح والشحن لتصل إلى الموانئ المصرية ليتم أخذ عينات منها للتأكد من خلوها من أي عيوب أو مشاكل والتأكد من سلامتها وجودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

أشار الدكتور حامد عبد الدايم أن دولة البرازيل هي من أكثر الدول التي تستورد منها جمهورية مصر العربية اللحوم المذبوحة، بالإضافة إلى استيراد اللحوم الحية من دولة السودان حيث تمتاز بجودة لحومها.