أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 29/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات مصر

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جاء في البيان الرسمي الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود خلال اليوم الثلاثاء علي أغلب الأنحاء طقس مائل للحرارة وذلك على مدن ومناطق شمال البلاد حتى يصل إلى شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب المناطق فى جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل يصبح الطقس لطيف ليلاً.

كما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع خلال اليوم الثلاثاء طبقًا لما ورد من خلال هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية الصباحية خلال ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة المائية الخفيفة وذلك تحديدَا في ساعات الصباح الأولى على أغلب المناطق في شمال البلاد، كما تظهر خلال طقس اليوم حالة من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة وذلك على كلاً من السواحل الشمالية حيث أشار الأرصاد أن السحب سوف تظهر على كلاً من حلايب وشلاتين حيث يصاحبها ايضًا حالة من سقوط الأمطار الخفيفة بالإضافة إلى حركة الرياح المتوقعة على أغلب المناطق الشمالية الغربية حيث تكون معتدلة كما يتوقع أن تنشط على جنوب سيناء.

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أكد خبراء هيئة الأرصاد علي أن سوف تنشط خلال اليوم حركة الرياح على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك، أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط والأحمر يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وأنه سوف ترتفع حركة الموج عليهما بسبب تغيرات الطقس بشكل كبير مما يؤثر على الملاحة ومن المتوقع أن يتسبب في توقف حركتها، أما عن بيان درجات الحرارة المتوقعة الصغرى العظمى اليوم الثلاثاء على محافظات مصر فكان بيانها كالتالي:

القاهرة 24 34

السويس 24 35

العريش 23 32

الطور 27 34

الإسكندرية 24 30

دمياط 24 30

بلطيم 24 31

مطروح 24 29

بورسعيد 26 31

الإسماعيلية 22 34

شرم الشيخ 29 37

نخل 22 32

طابا 28 33

رفح 22 31

مرسى علم 31 36

الغردقة 29 38

رأس سدر 25 34

أسيوط 23 37

أسوان 29 42

كاترين 21 33

الفيوم 23 36

الوادى الجديد 27 39

سيوة 23 34

المنيا 23 36

قنا 27 40

أبوسمبل 28 41

وسط الدلتا 24 34

شلاتين 28 40

سوهاج 26 38

الأقصر 28 41

حلايب 29 37

نويبع 27 36

السلوم 20 30.