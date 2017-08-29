“حافظ” يطالب “المصيلحي” باجتماع لمناقشة توفير اللحوم المجمدة

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صرح عضو مجلس النواب حسني حافظ على ضرورة أن يتم عقد اجتماع في الفترة الحالية في ظل استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع الدكتور علي المصيلحي ليتم توضيح ومناقشة الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية ليتم توفير اللحوم بالإضافة إلى السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال فترة العيد.

وأوضح النائب حسني حافظ أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج ستكون هي البديل أمام العديد من الأسر المصرية مع الارتفاع الغير معقول في أسعار اللحوم البلدية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية.

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وتساءل النائب حسني حافظ عن كميات اللحوم المجمدة المتوفرة في السوق المحلي المصري في الفترة الحالية وما هي الأسعار التي ستطرح بها هذه اللحوم المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية المصرية.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك من الشهر السابق حيث بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في العمل على توفير السلع الاستهلاكية واللحوم للمواطنين مع زيادة استهلاك اللحوم في فترة العيد.

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير الأضاحي بكافة المجمعات الاستهلاكية إلى جانب العديد من السلع الاستهلاكية الهامة للمواطنين بنسبة خصم تصل إلى عشرين في المئة بناء على توجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

كما أعلن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء علاء الدين فهمي أنه سيتم توفير ما يصل إلى خمسة آلاف رأس من الخراف البلدية في منافذ الجمعيات الاستهلاكية بالإضافة إلى فرع شركتي الجملة المصرية والعامة استعدادا لفترة العيد، كما تم مضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم المجمدة والطازجة على حد سواء بالإضافة إلى مضاعفة كميات الدواجن.

وأشار اللواء علاء الدين فهمي سيتم طرح كميات مضاعفة من كافة السلع واللحوم المجمدة والطازجة بناء على توجيهات صادرة من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ليتم طرح كميات وفيرة وبأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى.

وأشار اللواء علاء الدين فهمي أنه تم التعاقد على كميات تكفي احتياجات السوق المحلي من الدواجن واللحوم حتى بداية العام الجديد 2018، ليتم طرح كيلو اللحوم الطازجة في الجمعيات الاستهلاكية بسعر 80 جنيه للكيلو، وسعر اللحوم المجمدة 60 جنيه للكيلو، وسعر الدواجن 31 جنيه للكيلو.