“مترو الأنفاق” يعلق علي مواعيد القطارات خلال أيام عيد الأضحى

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ورد أن المهندس على فضالى، الذي يشغل منصب رئيس شركة مترو الأنفاق، بخصوص مواعيد متروا الأنفاق المقررة فى أيام عيد الأضحى المبارك حيث أكد السيد رئيس الشركة علي عدم وجود أي تعديل فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة الموجودة حاليًا خلال أيام العيد، وأنه بالنسبة إلى حركة القطارات من المقرر لها ان تبدأ بشكل يومي فى تمام الساعة 5:30 فجرًا حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.

وقد أشار السيد رئيس شركة مترو الأنفاق فى تصريحاته الصحفية إلى أن عملية المترو يتم تنظيمها من خلال غرفة عمليات خاصة من أجل متابعة انتظام حركة المترو، وأنه بالنسبة إلى حركة القطارات الخاصة بالمترو من المقرر زيادة عدد الرحلات خلال العيد سوف تبدأ من محطات البداية وذلك بالنسبة إلى الخطوط الثلاثة بداية من الساعة 5:30 صباحًا، وأنه سوف تنتهى رحلات القطارات فى محطات الساعة الواحدة من صباح اليوم التالى، وأنه بالنسبة إلى جدول تشغيل القطارات قد تم وضع طبقًا لجداول العطلات الرسمية لكي يتناسب معها.

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وفى سياق أخر ورد أن المترو قد اصدر بيان رسمي حول الواقعة التي قد جاء فيها أن هناك قطار قد سار علي قضبانه وكانت أبوابه مفتوحة واستمرت هذه الواقعة بين محطتين، حيث ورد أن السيد أحمد عبد الهادى، والذي يعمل فى منصب المتحدث الرسمى باسم شركة المترو قد علق على هذا الخبر الذي قد نشر بأحد المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى أحد القنوات الفضائية حيث جاء أن هذا القطار قد سار من محطة غمرة إلى محطة الدمرداش وقد تم التحقيق بالواقعة وتبين أن سائق القطار قد أبلغ غرفة التحكم المركزي عندما علم بعدم تربسة عربة واحدة بالقطار وأن ذلك حدث معه فى محطة غمرة.

كما أشار المتحدث الرسمى باسم شركة المترو فى تصريحاته إلى أن سائق القطار قام بإتباع تعليمات غرفه التحكم والذي تابعوا معه عملية السير إلى المحطة التالية والتي كانت إلى الدمرداش وذلك لكي لا يتم إيقاف الخط بالكامل وعند وصول السائق بقطار المترو إلى محطة الدمرداش قام بإنزال الركاب وتم التفاعل مع المشكلة وإزالة العارض ثم عاود القطار من جديد إلى صفوف العمل واستكمال مهامه.