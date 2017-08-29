أخر أخبار الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة

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قام السيد اللواء عمرو لطفى والذي يشغل منصب مساعد وزير الداخلية والتابع إلى قطاع الشئون الإدارية والذي يعمل حاليًا فى منصب الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، بالتأكيد علي أنه لن يتم السماح لأحد من الحجاج بأن يقوم بالصعود إلي جبل عرفات يوم وقفة عرفات إلا الأشخاص الذين يحاملون الكارت الشخصي الخاص بهم في الحج والذى قد سبق وأن تم توزيعه على الحجاج، حيث يحتوى هذا الكارت والخاص بكل حاج على كافة البيانات الخاصة بالحاج من أجل منع تسلل المقيمين فى الأراضي السعودية إلى جبل عرفات هذا اليوم وأن يقوموا مزاحمة ضيوف الرحمن في أداء شعائرهم.

وأضاف السيد رئيس التنفيذي لبعثة الحج فى حواره على أن غرفة عمليات البعثة المصرية تقوم بعملية المتابعة على مدار الـ 24 ساعة الخاصين بالتجهيزات الخاصة بالمشاعر المقدسة، وأنه بالنسبة إلى حالة الحجاج الصحية حتى الآن فإنها جيدة.

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وعن يوم التروية والذي يوافق اليوم الأربعاء قد ورد فى تصريحات بعثة الحج المصرية أنه قد انتهت الاستعدادات المقررة من أجل تفويج الحجاج فى يوم التروية فى إطار استعداد البعثة للوقوف الحجاج على جبل “عرفات” بكل سهولة ويسر عقب ذلك.

جدير بالذكر أنه قد تسلمت البعثة المصرية مؤخرًا المخيمات الخاصة بالحجاج وأن مخيمات المصريين قد تم التاكد من انها سوف تكون مكيفة أثناء تواجد الحجاج المصريين الموجودين على جبل عرفات، كما ورد أنه قد تم توفير عدد 400 أتوبيس من أجل نقل ضيوف الرحمن.

من جهة أخى قد ورد أنه قد عقد علماء الدين عدد من الندوات من أجل توعية الحجاج هذا الموسم كما جاء أن البعثة قد عقدت ندوات مكثفة مع الحجاج من أجل شرح مناسك الحج لهم بالإضافة إلى توضيح آداب الوقوف على جبل عرفات لهم بالإضافة المبيت فى منى وحتي الطرق الصحيحة بعملية رمى الجمرات.