“حرس الحدود” تكشف بالتفصيل عن نتائج عملياتها خلال أسبوعين

Advertisements

تستمر القوات المسلحة فى عملياتها لتأمين الحدود المصرية و الجبهات الداخلية والخارجية لحماية البلاد من الخارجين عن القانون بجميع صفاتهم وفئاتهم في كل مكان وفى إطار جهود القوات المسلحة المصرية الخاصة بعمليات تطهير البلاد من العناصر التكفيرية والعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون قامت قوات حرس الحدود مؤخرًا وتحديدًا خلال الفترة التي تتراوح ما بين 10 حتى 26 من شهر أغسطس الجارى، بالتمكين من ضبط كميات كبيرة جدًا من البانجو والمخدرات بالإضافة إلى الأراضي المزروعة بهما.

ورد أن القوات المسلحة قد تمكنت من اكتشاف كمية من نبات البانجو تبلغ 3500 كيلو جرام منه قبل توزيعها بالأسواق بالإضافة إلى مخدر الحشيش، كما تمكنت من إيجاد عدد مليون قرص من أقراص العقاقير المخدرة، كما تمكنت القوات من تدمير عدد 6 أفدنة من ضمن الزراعات المخدرة.

Advertisements

جدير بالذكر أنه قد نجحت القوات المسلحة فى خلال الأسبوعين الماضيين من ضبط كمية جديدة من من الأسلحة والذخائر، حيث ورد فى تصريحات القوات أنه قد تم ضبط عدد 45 ألف قاروصة سجائر وتم التأكد من أنها كانت مسرطنة وكانت موجودة في مخزن سري تحت الأرض بإحدى المحافظات المصرية كما تم ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المغشوشة بالإضافة إلى وجود كميات أخرى من الهواتف المحمولة المهربة.

عثرت القوات المسلحة علي عدد من عربات الدفع الرباعى بالإضافة إلى إيجاد عدد من الدراجات النارية التي كان يستخدمها العناصر التكفيرية فى عمليات التهريب، وأضافت التصريحات إلى أنه قد تم ضبط 3000 كيلو جرام من الحجارة حيث كانت هذه الحجارة مخلوطة بالذهب، وتم العثور علي 19 جهازًا من أجل الكشف عن المعادن، كما عثر رجال القوات علي 230 فردا وكانوا هؤلاء الاشخاص من جنسيات مختلفة وتم ذلك خلال محاولات هؤلاء الأفراد من التسلل عبر الحدود وإتمام عملية هجرة غير شرعية.