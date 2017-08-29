“الدقهلية” تعلن عن اكتشاف مجرى مائى يعود للعصر البطلمي بتمي الأمديد

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أعلن عدد من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار بمنطقة التل بتمي الأمديد الواقعة في محافظة الدقهلية عن اكتشاف مجرى مائى أثري يرجع تاريخه إلى العصر البطلمي، وذلك أثناء عملية حفر ليتم وضع أساس أحد المدارس ليتم بناؤها في محافظة الدقهلية.

وأعلن مدير منطقة آثار محافظة الدقهلية سالم البغدادي أن منطقة التل بتمي الأمديد الواقعة في محافظة الدقهلية تم الحفر فيها للتنقيب عن الآثار في عام 1890 ولم يتم العثور على شيء، وكذلك تم الحفر مرة أخرى في منطقة التل بتمي الأمديد في عام 2004، وتم تشكيل أكثر من لجنة ليتم الحفر والتنقيب عن الآثار في هذه المنطقة التي ترأسها شخصيات عديدة وشهرية في مجال التنقيب عن الآثار منهم العالم لبيب شحاتة وزاهي حواس، وكانت تتم عملية الحفر إلى حدود معينة وهو “مستوى الزيرو” وفي كل مرة تتم فيها عمليات الحفر لم يتم العثور على شيء.

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وأضاف سالم البغدادي أن أعمال الحفر لرمي أساس مدرسة بناء على قرار وزاري صادر من وزارة التربية والتعليم ليتم الحفر على عمق يصل إلى ثلاثة أمتار ليتم عمل خوازيق ليتم وضع أساس المدرسة وكانت المفاجأة وجود مجرى مائي أثري تم تأسيس نظام بلوكات ارتفاعه حوالي ثمانين سنتيمتر وعرضه حوالي تسعين سنتيمترا، وبه مياه جوفية.

وأعرب سالم البغدادي أن منطقة التل بتمي الأمديد الواقعة في محافظة الدقهلية مسجلة على أنها تابعة لوزارة الآثار، وكان يتم الحفر بها على سنوات عديدة لكن دون أن يتم اكتشاف أي آثار في هذه المنطقة.

وأشار سالم البغدادي أنه تم الحصول على موافقة تشييد مدرسة في هذه المنطقة بمحافظة الدقهلية على أن تتم أعمال حفر الأساس بمساعدة ثلاثة من علماء الآثار والتي تبين أثناء الحفر وجود مجري مائي على عمق ثلاثة أمتار وبه مياه جوفية ويعود تاريخ المجري المائي على العصر البطلمي.

وأشار سالم البغدادي بقوله: “الآثار لا تهمل حقها في الكشف عنها، وتم رفع الملف للجنة الدائمة المحكمة الدستورية فهي الجهة صاحبة القرار بإصدار حكمها إما بنزع الملكية أو رفع الملكية، على أنه تم وقف جميع الأعمال القائمة في المنطقة لحين إصدار الحكم”.