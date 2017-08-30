أخبار الطقس اليوم الأربعاء 30/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الأربعاء علي أغلب الأنحاء طقس مائل للحرارة وذلك على كلاً من محافظات شمال البلاد وسوف تستمر حتى محافظات شمال الصعيد كما ورد أنه سوف ترتفع درجات الحرارة خلال اليوم يصبح الطقس شديد الحرارة على كافة مناطق جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.

ورد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية الخفيفة وذلك في الصباح الباكر على بعض المناطق من البلاد وخاصة خلال مدن ومحافظات شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على مدينة حلايب وشلاتين كما يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط أمطار خفيفة، وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تظهر السحب على كلاً من السواحل الشمالية وأنها سوف تكون متكاثرة وذلك علي بعض مناطق غربا أما عن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط على كلاً من جنوب سيناء، كما ورد أنه سوف تنشط ايضًا على كلاً من خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر، مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدى إلى اضطرابها.

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أما عن حالة البحر المتوسط فإنه يتوقع أن تكون حركة الموج عليه كما أخبر الأرصاد خفيفة إلى معتدلة كما أنه سوف ترتفع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتحول وتكون مضطربة وفيما يخص ارتفاع حركة الموج فيها ورد أنها سوف تكون من مترين إلى مترين ونصف المتر وعن حركة الرياح السطحية جاء أنها سوف تكون على كلا من البحرين شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم الأربعاء على محافظات مصر أنها كانت كالتالي:

القاهرة 24 33

بلطيم 23 31

مطرح 21 31

وسط الدلتا 23 33

العريش 23 32

رفح 22 31

الاسكندرية 21 30

السلوم 21 31

نخل 21 34

نويبع 26 34

سيوة 22 34

طابا 27 34

كارتين 21 34

السويس 22 34

رأس سدر 23 36

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الطور 26 34

الفيوم 22 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 37

المنيا 22 35

اسيوط 23 36

ابو رماد 29 37

راس حدربة 29 37

مرسى علم 29 36

ابو سمبل 28 41

الوادى الجديد 25 38

الاسماعيلية 23 33

قنا 27 39

الاقصر 27 40

بنى سويف 22 35

سوهاج 25 37

اسوان 29 41

شلاتين 28 38

حلايب 31 36.