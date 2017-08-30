وزارة الصحة تمنع إجازات العاملين بمستشفيات الوزارة خلال فترة عيد الأضحى

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مع اقتراب موعد قدوم الأضحى المبارك، بدأت العديد من الوزارات المصرية المختلفة بعمل كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة به، ويأتي في مقدمة هذه الوزارات، وزارة الصحة، حيث أعلن مستشار وزير الصحة والسكان للرعايات الدكتور شريف وديع خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق الثلاثون من أغسطس الجاري، أنه قد تم التنسيق بين جميع المستشفيات الجامعية وكافة مراكز الخدمات الطارئة للقيام بمهمة استقبال وتحويل الحالات الطارئة خلال أيام العيد، حيث تم التأكيد على توفير الأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريض بأقسام الطوارىء المختلفة بالمستشفيات بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

وأشار إلى أنه قد تم تدعيم جميع المستشفيات بكافة أنواع الأدوية والعقاقير اللازمة وغيرها من المستلزمات الطبية الأخري، كما اكد أيضا على توفير أكياس الدم ومشتقاته بفصائلها المختلفة بكميات كبيرة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية تحسبا لأي أمر طارئ من شأنه أن يحدث خلال احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ بصورة رسمية يوم الجمعة القادم والموافق بالأول من شهر سبتمبر للعام 2017.

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كما أوضح، أن الوزارة قررت عدم منح العاملين بالمستشفيات الإجازات والراحات خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتحديدا الأقسام الحرجة والتي يأتي في مقدمتها قسم الطوارئ وأقسام العناية المركزة والحروق وغيرها من الأقسام الأخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه قد تم التأكد من عملية تدعيم كافة المستشفيات ومديريات الشئون الصحية المنتشرة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية بالأدوية وغيرها من المستلزمات والتجهيزات الطبية الأخرى.

على الجانب الآخر، قامت وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد الأمنية إلى الدرجة القصوى لتأمين احتفالات المصريين بالعيد، والتصدي لأي محاولات إثارة أو شغب قد تفسد هذه الاحتفالات، فضلا عن التصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون، كما تم تكليف إدارة شرطة التموين بمهمة مراقبة الأسواق المختلفة وذلك في إطار التصدي لجرائم الغش التجاري وضبط السلع الغير صالحة والتي تضر بصحة المواطنين، وغير ذلك من الإجراءات الأخرى التي قامت بها الوزارة استعدادا لعيد الأضحى.