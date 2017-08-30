“رئيس بعثة الحج” يتفقد مخيمات الحجاج المصريين استعدادا لوقفة عرفات

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس بعثة الحج الرسمية الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة تفقدية لمخيمات الحجاج المصريين سواء كانوا حجاج قرعة أو سياحة أو تضامن في الأراضي المقدسة، وتأتي هذه الزيارة لتفقد استعدادات المخيمات لاستقبال الحجاج المصريين، والاطلاع على خطط العمل خلال التصعيد إلى عرفات غداً.

صرح الدكتور مصطفى مدبولي أنه زار عرفة ليتم معاينة كافة المخيمات ليتم التأكد من المستوى الخاص بها، حيث تم التأكد أن جميع المخيمات مكيفة، وتم التأكد من كافة الخدمات وأماكن السراير، والكراسي المتواجدة.

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أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه اطمأن على جميع الخدمات اللوجستية المقدمة في مخيمات الحج لعام 2017، حيث أضاف أنه صحبة في الجولة التفقدية التي قامت بها لمخيمات الحجاج بمنطقة عرفة رؤساء الحجاج البعثات المختلفة، والسيد المدير التنفيذي لبعثة الحج، ورئيس بعثة السياحة، ورئيس بعثة التضامن بالإضافة إلى كل الزملاء من ضباط الداخلية المتواجدين أثناء معاينة المخيمات، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “ربنا يكرمنا في موسم الحج، يعدي بخير بأذن الله”.

وصرح اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية أن مخيمات الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة ووصولها إلى مستوى عال من التجهيزات جاء نتيجة حصاد أكثر من خمسة عشر يوم من العمل الجاد والشاق.

وأعلن اللواء عمرو لطفي أن بالنسبة لقرعة حجاج وزارة الداخلية المصرية تم تعيين فريق عمل برئاسة ضباط للتواجد أثناء التجهيز للخيام من حيث الخيم والتكيفات، المصلى، العائلات الطبية، المطابخ وكل شيء حيث روعى أثناء اختيار ضباط بعثة الحج أن يكون الضابط مشهود له بالكفاءة والجدية، وقدرته على ضبط النفس، وحسن التصرف في المواقف الصعبة والطارئة، فهذه هو حصاد هذه الفترة من العمل على راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء تواجدهم على الأراضي المقدسة لتأدية مناسك فريضة الحج لعام 2017.

وأوضح اللواء عمرو لطفي أنه تم تقديم خدمات مميزة لبعثة الحجاج المصريين لهذا العام بناء على تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار سواء من حيث منظومة الإقامة داخل المدينة المنورة أو مكة المكرمة بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل بين المدن السعودية المختلفة أثناء تأدية فريضة الحج، وكذلك منظومة الغذاء ومنظومة الرعاية الطبية.