“أحمد خليفة” الذي تناول طبخة زوجته بعد وفاتها بعام يروى تفاصيل الحادث

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تناولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام مضى قيام أحمد خليفة بتناول طبخة كانت قد أعدتها له زوجته التي توفت حيث احتفظ بها لمدة عام في الفريزر، وتم معرفة تفاصيل حادث وفاة الزوجة من خلال الزوج أحمد خليفة.

أوضح أحمد خليفة أنه تعرف على زوجته المتوفاة “إيمان” لأول مرة في يوم عيد ميلاده، حيث كان يعامل محاسب في شركة شرم الشيخ، وكان صديقه خاطب صديقة إيمان من محافظة الغربية وشاهدها في أحد الأفراح وشعر نحوها بشيء من الانجذاب، وأضاف أنه تحدث معها عبر الهاتف حيث توطدت العلاقة بينهما وبعد فترة تقدم لها شخص مناسب ووافق أهلها عليه وانقطع الاتصال بينهما.

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وأشار أحمد خليفة أنه بعد أسبوع من قطع العلاقة بينهما اتصلت به إيمان مرة أخرى لتعلن له أنه لم تنهي إجراءات خطبتها لعدم ارتياحها وقررت التقدم لخطبتها فرفض والدها بسبب إقامتي في الصعيد كما أنه يرفض فكرة بعد أحد أبنائه عنه.

وأشار أحمد خليفة أنه بالرغم من رفض والدها إلا أنه سئل عليه وعرف كافة ظروفه وتأكد من أنه الزوج المناسب لابنته وبالفعل تم الزواج في الغربية، وكان الزوج يتركها عند أهلها ويسافر للعمل في منطقة شرم الشيخ، وأحيانا ينتقل للإقامة في الصعيد عند أهل الزوج، ثم أحضرها الزوج معه إلى منطقة عمله في شرم الشيخ ليقيما باستديو.

وأضاف أحمد خليفة أنه حصل على فرصة عمل أخرى في شرم الشيخ فنزلت زوجته إيمان إلى محافظة الغربية ليتم ترتيب الحياة من جديد، وأخذت زوجته “إيمان” كورس في اللغة الروسية لمساعدة اسرتها في إيجاد فرصة عمل مناسب لها لكنها لم تجد، وكانت في الشهر الثامن من الحمل الطفل الأول آدم، ثم أشار أنه أتت له فرصة عمل في بنك في محافظة الأقصر.

وأوضح أحمد خليفة أنه في عام 2016 رزق بابنه الثاني ياسين بعد ابنه الأول آدم، حيث أنه دائما ما تصرح له أنها خائفة من حدوث شيء سيء لهما.

وأوضح أحمد خليفة أن زوجته كانت تشعر بموت أحدهما وتحدث معه في حالة وافتها ماذا يفعل للأولاد ثم وضعت أخت إيمان طفل فنزلنا إلى محافظة الغربية ثم سافرنا إلى الصعيد وكان الطريق زحمة جداَّ، وفي الطريق كانت تتساءل عن حوادث انفجار الكاوتش وبالفعل لبسنا حزام الأمان إلا هي واصطدمت السيارة بسور خرساني وكسر زجاج السيارة وخرجت غيمان من زجاج السيارة وتوفت في الحال.