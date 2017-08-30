“الإرشاد البيطري” تصدر نشرات عن شروط صلاحية اللحوم الطازجة والمجمدة

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أعلنت الإدارات الخاصة بـ “الإرشاد البيطري” في كافة محافظات جمهورية مصر العربية العديد من النشرات التي توضح الشروط التي يجب توافرها في اللحوم المراد شرائها لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشارت نشرات الإرشاد البيطري أنه يجب أن تكون الذبيحة أو لحوم الذبيحة مغطاة بقطعة من الشاش الأبيض، وأن يكون عليها الختم البيطري ظاهر على اللحوم عند الجزارين، بالإضافة إلى حصول اللحوم على أختام مختلفة في الختم الأحمر يكون للحوم البلدية، أما الختم البنفسجي فيكون للحوم المستوردة الحية التي تم ذبحها محلياً في المجازر.

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وأوضحت النشرات البيطرية على ضرورة أن يكون لون اللحم وردي، ورائحته مقبولة التي يميز للحوم الطازجة، وأن يكون قوام قطعة اللحم متماسك، حيث من أهم مميزات اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي عدم سهولة قطعها عن طريق أظافر اليد، وعند ملامسة قطعة اللحم لا يجب أن يكون مظهرها هلامي، وتكون قطعة اللحم خالية تمام من أي مواد مخاطية.

وأوضحت نشرات إدارات الإرشاد البيطري لمعرفة سن الذبائح يكون عن طريق الختم الذي يوجد على الذبيحة الذي تم ختمها به من قبل المجزر الذي تم فيها عملية الذبح فختم المثلث يكون للذبيحة ذات السن الكبير، والختم المربع يكون للذبائح الصغيرة.

وأشار النشرات أن لون الدهن حول اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي بيكون لونه أبيض ناصح في لحوم الضأن والجاموس، أما بالنسبة للحم البقري بيكون أبيض مائل للاصفرار.

وصرحت النشرات الصادرة عن إدارات الإرشاد البيطري أنه في حالة غش اللحوم الطازجة لمعرفة أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي يلاحظ على اللحوم تغير في الشكل الظاهري مع وجود رائحة كريهة وغير مقبولة لقطعة اللحم، وإذا تم الضغط عليها بالأصابع يترك أثر غائر عليها، أن توجد لزوجة على سطح قطعة اللحم والدهن غير متماسك.

كما أشارت النشرات الصادرة عن الإرشاد البيطري كيفية معرفة صلاحية اللحوم المجمدة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وهي عدم وجود حروق بسبب عملية تجميد اللحوم، عدم وجود فطريات ذات اللون الأسود أو أبيض على سطح اللحم، وفي حالة ذوبان قطعة اللحم عدم خروج سائل لزج منها.