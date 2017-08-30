“أحمد كمال” يحرم أربعة فئات من الاشتراك في مشروع “جمعيتي”

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أعلن معاون وزير التموين والتجارة الداخلية مدير مشروع “جمعيتي”، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد كمال، عن حرام أربعة فئات من الانضمام إلى المرحلة الثانية من مشروع “جمعيتي” الذي تم الإعلان عنه في الأسبوع السابق.

وأوضح أحمد كمال أن الأربع فئات التي لا يحق لها الانضمام في مشروع “جمعيتي” هما مفتشي التموين العاملين حتى الحاصلين على الدرجة الرابعة، وأصحاب المخابز، وأصحاب مستودعات البوتاجاز، وأصحاب محلات البقالة التموينية.

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وأوضح أحمد كمال أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تغيير أي شرط من شروط مشروع “جمعيتي” في المرحلة الثانية التي سبق أن تم التعامل بكافة هذه الشروط من خلال المشروع في مرحلته الأولى باستثناء شرط واحد فقط هو أنه على الراغب في التقدم لمشروع “جمعيتي” أن يبعد المحل التجاري الخاص به والمراد تنفيذ المشروع فيه عن أي محل بقال تمويني أخر بمسافة تصل إلى خمسمائة متر بدلا من ثلاثمائة متر الذي نصت عليه شروط المرحلة الأولى.

وأوضح أحمد كمال أنه تم زيادة قيمة القرض السلعي لمشروع “جمعيتي” إلى مائة وخمسين ألف جنيه للمشروع، وأضاف أنه يوجد شروط أخرى لابد من توافرها على الراغب في التقدم إلى مشروع “جمعيتي” وهو أن تتوفر لدية محل تجاري لا تقل مساحة عن ثلاثين متر على أقل تقدير وأن يكون بنظام التمليك مع تقديم العقود الموثقة أو المؤجر مدى لا تقل عن خمس سنوات.

وأوضح أحمد كمال من شروط التقدم لمشروع جمعيتي أيضا أن لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عام ولا يزيد عن خمسة وأربعين عام، وأن يكون المتقدم حاصل على درجة علمية بمؤهل متوسط أو فوق التوسط، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها عن طريق تقديم أوراق رسمية تدل على هذا، وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وكامل الأهلية، وصحيفة الجنائية خالية تماما من الأحكام، كما يشترط أن لا يكون المتقدم عامل في القطاع الحكومي أو القطاع العام، وعدم حصوله على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأن يقيم في نفس المحافظة المقام فيها المشروع.