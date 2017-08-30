المتحدث العسكري يكشف عن أحدث عمليات الجيش في سيناء

Advertisements

ورد أن قوات إنفاذ القانون التابعة إلى الجيش الثالث الميداني تستمر في أداء جهودها الأمنية المكثفة فى إطار الخطة الموضوعة لها من قبل الجهات الأمنية في إطار سعيها لأجل مكافحة النشاط الإرهابي في البلاد والذي تسعى من خلاله ملاحقة العناصر التكفيرية والأفراد الخارجين والعناصر الإجرامية الموجودة في وسط محافظة سيناء.

Advertisements

قام السيد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، والذي يشغل منصب المتحدث العسكري المصري حاليًا فى البلاد أنه قد ورد إليه أنه في إطار استمرارًا القوات المسلحة المصرية في الفترة الحالية علي تكثيف جهودها الأمنية من أجل مكافحة العناصر التكفيرية فى جميع المحافظات المصرية بالإضافة إلى العناصر الإجرامية الأخرى قد تمكنت قوات إنفاذ القانون والتي تتبع إلى الجيش الثالث الميداني في الفترة الماضية من ملاحقة المجرمين والتكفيريين والتصدي لعملياتهم وإلحاق العديد من الأضرار بين صفوفهم.

قام القوات بضبط عدد 5 من الأشخاص الذي قد تم الاشتباه بهم أثناء إحدى عمليات القوات والتي قد جرت في إطار دعم العناصر التكفيرية حيث ورد أن العناصر الإرهابية كانوا يستقلون وقت القبض عليهم عربة ربع نقل وبعد تفتيش العربات تبين أن بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وقد تمت هذه الواقعة تحديدًا فى وسط محافظة سيناء.

أكد المتحدث العسكري الرسمي في تصريحاته على أن القوات قد قاموا بتدمير عربة ربع نقل تابعة إلى العناصر الإرهابية بالإضافة إلى 6 دراجات نارية كما ورد أنه قد تم اكتشاف مخبأ خاص بالعناصر التكفيرية بسيناء وبعد تفتيشه تبين أن به كمية من المواد الخاصة التي كان يستخدمها العناصر في تصنيع العبوات الناسفة من أجل العمليات الإرهابية التي كانوا يقومون بها بالإضافة إلى اكتشاف ايضًا 4 مزارع جميعها مزروعة بنبات البانجو المخدر وقد حرص القوات علي تدميرها.

وتستمر القوات المسلحة في أداء واجبها الوطني من أجل الكشف عن العناصر الإرهابية والتصدي لهم في كل مكان ومحاربة الجهات التي ترغب في إلحاق الضرر بجمهورية مصر العربية بجميع المحافظات وعلى الحدود وداخل جميع الأنحاء بشكل دائم ومستمر وخاصة في محافظة سيناء والتي يختبئ بهم النسبة الاكبر من تلك العناصر.