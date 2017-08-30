انقطاع الكهرباء من جديد عن مطار القاهرة

Advertisements

خرجت بعض التصريحات من داخل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، تؤكد علي أنه قد انقطعت الكهرباء من جديد داخل المطار وذلك عن مبنى 2 بالإضافة إلى صالة الوصول التي تحمل رقم 3 التابعة إلى مبنى 1 وايضًا انقطعت الكهرباء عن صالة كبار الزوار بالإضافة إلى منطقة الإرشاد بالمهبط.

ورد في التصريحات الأخيرة أنه قد انقطعت الكهرباء لمدة 5 دقائق أثناء وجود الركاب والمسافرين بمطار القاهرة الدولي خلال اليوم وذلك بسبب وجود عطل من ضمن الأعطال التي قد طرأت في المحولات الرئيسية التابعة بالمطار والتي توجد في منطقة الحلمية وتعد هذه المنطقة من أهم المناطق التي تغذي مطار القاهرة بالكهرباء فى تلك الفترة ليتكرر حادث انقطاع الكهرباء بعد أن شهد المطار نفس الحادث في الفترة الماضية وعليه فقد تم معاقبة المسؤولين بشكل حازم.

Advertisements

جدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن أن هذا الانقطاع الأخير لم يؤثر بشكل كبير علي تقديم المطار لخدماته أو على حركة سفر ووصول الركاب المعتادة نظرًا لصغر الفترة التي انقطع فيها حتى عادت إليه الكهرباء مرة أخرى واستعاد المطار نشاطه.

كما خرجت بعض التصريحات الغاضبة علي هذا الإنقطاع خلال الفترة الأخيرة حيث لم يعتاد من مطار القاهرة إلا النظام كما لم يشهد المطار من قبل مثل هذا التكرار عملية انقطاعا للكهرباء مثل ما يحدث هذا العام فى تلك الفترة حيث أنها بدأت في الزيادة فى الآونة الأخيرة داخل مناطق مختلفة من مطار القاهرة الدولي ولأسباب مختلفة ايضًا.

من جهة أخرى، شهد مطار القاهرة الدولى طبقًا لبعض التصريحات تعطل عدد من رحلاته مساء يوم أمس الثلاثاء حيث تم تأخر عدد 7 رحلات دولية عن الإقلاع وقد جاء هذا بسبب وجود أعمال الصيانة التي قد أعلن عنها المطار بالإضافة إلى ظروف التشغيل ليعد عطل اليوم والذي كان سببه انقطاع الكهرباء ليس هو الأول من نوعه بالمطار في الساعات القليلة الماضية، ويخشى العديدين من مشاكل المطار بسبب الازدحام المتوقع في هذه الفترة سواء علي رحلات الهبوط أو الإقلاع بسبب وجود رحلات موسم الحج لهذا العام.