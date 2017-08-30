“البحوث الفلكية” تعلن عن مواعيد صلاة عيد الاضحى في محافظات مصر

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك حيث يوافق أول أيام العيد هو يوم الجمعة المقبل الأول من سبتمبر لعام 2017، وبناء عليه تم تحديد موعد صلاة العيد في كافة مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

تم الإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحى في محافظتي الجيزة والقاهرة في تمام الساعة 5: 56 على حسب التوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، على أن يكون سكان منطقة حلايب أول من يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5: 41 دقيقة، ثم مدينة مرسى مطروح ستكون أخر من يؤدي صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6: 12 دقيقة.

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وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد صلاة عيد الاضحى في محافظات كل من الإسكندرية وأبو سمبل والمنيا ستكون في تمام الساعة 6:01 دقيقة، أما في مدينة الإسماعيلية ومدينة بورسعيد والسويس في تمام الساعة 5:52 دقيقة، أما أهالي منطقة العريش سيؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:46 دقيقة، أما مدينة الطور ستحين فيها صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:49 دقيقة، وفي مدينة شرم الشيخ ومنطقة سانت كاترين ستحين صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 5:47 دقيقة، أما في مدينة طابا فتكون صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:43 دقيقة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في كل من مدينة الفيوم ودمنهور يحين موعدها في تمام الساعة 5:59 دقيقة، أما في مدينة الزقازيق والمنصورة ستكون في تمام الساعة 5:56 دقيقة، أما صلاة العيد في كل من مدينة بنها، وطنطا ومدينة كفر الشيخ سيحين موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 5:57 دقيقة، أما في مدينة سوهاج، وبني سويف، بالإضافة إلى مدينة شبين الكوم يحين موعد الصلاة في تمام الساعة 5:58 دقيقة، وفي محافظة أسيوط يحين موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:00.

وأشارت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية أن صلاة عيد الأضحى المبارك في كل من دمياط وقنا يحين موعدها في تمام الساعة 5:54 دقيقة، أما في مدينة السلوم وأسوان سيحين موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:55 دقيقة، أما في مدينة الغردقة ستكون في تمام الساعة 5:49 دقيقة، وفي منطقة الخارجة يحين موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:05 دقيقة، وفي نويبع ستكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 دقيقة، وفي منطقة شلاتين في تمام الساعة 5:45 دقيقة.