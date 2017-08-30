السكة الحديد تستعد لخوض اختبار صعب في العيد و تطلق عليه “تحد على القضبان”

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تكدست شبابيك التذاكر في محطتي السكة الحديد في رمسيس والجيزة بالكثير من ركاب محافظات الوجه القبلي، وذلك للحصول على تذكرة العيد قبل وقفة عيد الأضحى بساعات قليلة، هذا في ظل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الهيئة والتي شملت إضافة عدد من القطارات و منح المواطنين مصادر إضافية للحصول على التذاكر بجانب التشديدات التي قامت بها على ما يجاور المحطات من مقاهي وكذلك شبابيك التذاكر لمنع تسريب تلك التذاكر وبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين في السوق السوداء.

ولربما كانت جهود الهيئة محاولة منها لإزالة الآثار التي طبعها حادث الإسكندرية في المواطنين، هذا بجانب محاولتها للتخلص من الأزمات التي تتعرض إليها القطارات نتيجة التزاحم بمناسبة العيد وكذلك محاولتها لتحقيق المزيد من الأمان للمواطنين.

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وأكدت الهيئة على ضرورة إجراء عمليات الصيانة التي تلزم الجرارات وذلك قبل البدء في العمل، وذلك للمحافظة على مواعيد القطار دون المزيد من التأخير كما يحدث خلال الفترة الحالية والتي تتسبب في تأخر القطارات في كافة الخطوط التي تعمل في الوجهين البحري والقبلي، الأمر الذي قد تسبب في إغضاب الكثير من المواطنين ودفعهم إلى تقديم الشكاوى لمسؤولي السكة الحديد وحتى وزارة النقل في ظل تفاقم المشكلة خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تقوم هيئة السكة الحديد بمد المواطنين خلال فترة العيد بالمزيد من الخدمات الجديدة، والتي تهدف إلى إرضاء المواطنين من خلال تحسين الخدمة، هذا بالنسبة لجميع الرحلات التي تقوم بها القطارات، هذا بالإضافة إلى الانضباط في الخدمات التي يتم تقديمها من النظافة والالتزام بالمواعيد والاهتمام بإنارة جميع العربات، وستكون مواعيد السفر وفقا للجداول التي تم وضعها والإعلان عنها للجميع.

الجدير بالذكر أن تلك الجهود التي قامت الهيئة بالإعلان عنها و محاولاتها لتحسين الخدمة قد جاءت لمحو الآثار التي ترتبت عن حادث الإسكندرية، هذا من خلال شروع الهيئة في خدمات الطوارئ والتي جاءت لضبط المواعيد وإنهاء الأزمة التي تتعلق بالتذاكر ومشكلة الحصول عليها، هذا بجانب جعل المواطنين أكثر أمانا خلال رحلات سفرهم، الأمر الذي تعتبره السكة الحديد بمثابة تحدى لها خلال أيام العيد.