البترول تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الوقود مرة أخرى خلال ساعات

Advertisements

تم تداول بعض الأنباء التي تفيد بوجود زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية خلال الساعات القادمة، وسرعان ما انتشرت هذه الأخبار على نطاق واسع، الأمر الذي دفع وزارة البترول والثروة المعدنية للرد على هذه الأخبار المتداولة وبيان مدى صحتها من عدمه، حيث أكد مصدر مسئول بالوزارة خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق الثلاثون من أغسطس الجاري، أنه هذه الأخبار مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة.

كما طالب الجميع بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يروجها البعض بهدف إثارة الفوضى والبلبلة، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود بعض الدول التي تقوم باستخدام الإنترنت بهدف نشر وترويج معلومات مغلوطة لا تستند إلى أدلة أو براهين بهدف الإضرار بمصلحة الأمن القومى لمصر، مناشدا كافة الوسائل الإعلامية المختلفة بضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم تداوله من أخبار تخص الوزارة، وبخاصة أن مثل هذه التصريحات والانباء المغلوطة التي تم تداولها تتسبب في حدوث أزمات بسبب توافد المواطنين على محطات البنزين لتموين السيارات الخاصة بهم، فضلا عن قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من البنزين تحسبا لأي زيادة جديدة قد تطرأ.

Advertisements

وفى سياق متصل، أكد رئيس شركة مصر للبترول المهندس محمد شعبان، أنه قد تم تأسيس غرفة عمليات مركزية داخل الشركة لتتولى مهمة متابعة عمليات ضخ وانتظام المنتجات البترولية المختلفة من بنزين وسولار وغيرها لكافة محطات الوقود التابعة للشركة والمنتشرة على مستوى محافظات مصر بالكامل، وتحديدا المحطات التي تقع في المحافظات التي تشهد إقبالا من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى بها.

وأشار إلى أنه قد تم ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية لمناطق مرسى مطروح والساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء، نظرا لتزايد إقبال المواطنين بصورة كبيرة على هذه المناطق لقضاء إجازة العيد بالقرى والفنادق السياحية الموجودة بها، موضحا في النهاية أنه لا يوجد ما يستدعى القلق حول نقص أي من المنتجات البترولية وبخاصة البنزين بأنواعه المختلفة والسولار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى وجود تنسيق مشترك بين الشركة ووكلائها بالمناطق المختلفة.