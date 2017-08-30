ارتفاع رسوم الإقامة في المدن الجامعية في العام الدراسي الجديد

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قام المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا بالإعلان عن تحديد رسوم الإقامة الخاصة لطلاب العام الدراسي الجديد حيث حددت قيمة إجمالي رسوم الإقامة الخاصة بالمدن الجامعية في العام الحالي لتكون حوالي 350 جنيها لتشهد رسوم الإقامة بالجامعات ارتفاع كبير في الأسعار مقارنة بالعام الماضي والذي قد كان مقرر لها نحو 165 جنيها شهريا والتي لم تتغير عن السنوات الأخيرة ايضًا.

ورد أن الدكتور يوسف راشد، والذي يشغل حاليًا منصب القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، قد أكد في أحدث تصريحاته الصحفية الخاصة بشأن رسوم الإقامة إن المجلس الخاص بالجامعات قد أصدر قراره الرسمي بتحديد رسوم الإقامة هذا العام في المدن الجامعية المنتشرة فى جميع المحافظات المصرية بإجمالي مبلغ 350 جنيها وقد تم اتخاذ هذا القرار الجديد خلال اجتماع المجلس الأخير والذي قد تم انعقاده في محافظة الإسكندرية.

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وأضاف الدكتور يوسف راشد، فى أخر تصريح له أن هذا المبلغ مقارنة بأسعار السكن والإقامة في الخارج يعد عرضا غير مرفوض من ناحية الطلبة، كما أكد ايضًا على أن سعر التكلفة الفعلية التي تتكلفها الجامعة حاليًا من أجل أن يتم سكن الطلاب في المساكن الجامعية المخصصة لهم تعد أعلى من هذا المبلغ الذي قد قررته الجامعة بكثير حيث يبلغ قيمة إقامة الطالب الواحد حاليًا داخل المدينة الجامعية حوالي 1125 جنيه لكل شهري كما وضح الدكتور فى حواره أنه بخصوص قرار المجلس في تقدير قيمة الإقامة الشهرية بالإضافة إلى قيمة التغذية والتي تبلغ 350 جنيها بينما تبلغ 150 جنيها قيمة الإقامة للطالب بدون تغذية.

من جهة أخرى قد أعلن السيد الدكتور عادل عبد الغفار، والذي يعمل في منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى بيانه أنه بالنسبة إلى قرار زيادة مصروفات الإقامة بالإضافة إلى التغذية داخل المدن الجامعية قد ورد أنه قد بلغ حاليًا حد أقصى 350 جنيها، كما أن الجامعات المصرية قد تقرر أن يتم منحها الحق والحرية فى اتخاذ القرار الخاص بعملية تخفيض السعر أو تحديد الرسوم وذلك سوف يكون بشرط عدم تجاوز المطلوب أو الحد الأقصى المقرر لها.