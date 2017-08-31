سعاد صالح توضح حكم مشاهدة الحجاج لمباراة المنتخب المصري

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أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء الموافق الثلاثون من شهر أغسطس الجاري، أنه لا يشترط أن يتم ذبح أضحية عيد الأضحى على يد جزار مسلم، بل أجازت أن تذبح الأضحية على يد جزار مسيحي، مشيرة في الوقت ذاته أنه يجوز إعطاء الجار المسيحي من لحم الأضحية، وذلك تأكيدا لما أرساه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث سمح الله سبحانه وتعالى بأن يأكل المسلم من طعام المسيحي.

وأضافت، أنها ضد فكرة شراء الأضحية بالتقسيط، باعتبارها ليس فرضا واجبا، إنما هي إحدى السنن المؤكدة لكل مسلم قادر لديه إمكانيات مادية تمكنه من شراء هذه الأضحية، حيث أكدت أن أي فرد لا تتوافر لديه القدرة على الصك أو الذبح ففي هذه الحالة يُحرم عليه، لافتة إلى انه لا يجوز الاقتراض بهدف شراء الأضحية، فهي تقتصر فقط على المسلم القادر، وبالتالي فالفقير أو الغير قادر غير مطالب بها.

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على صعيد آخر وتعليقا على حكم مشاهدة حجاج بيت الله الحرام لمباراة كرة القدم التي تجمع بين فريقي مصر وأوغندا، فقد أكدت انه لا يجوز للحاج مشاهدة أي مباراة من مباريات كرة القدم حتى ولو كانت هذه المباراة للمنتخب المصري، وذلك لأن يوم عرفة هو الركن الأعظم والأهم من الأركان الخاصة بالحج والذي له العديد من الفضائل والتي منها أهمها غفران الذنوب والحصول على الأجر والثواب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى، فليس معقولا أن يقوم الحاج بتضييع ثواب هذا اليوم العظيم بسبب مباراة كرة قدم.

كما أشارت إلى أنه لا يجوز للاعبي المنتخب المصري أن يقوموا بصيام يوم عرفة، وذلك لن الصوم هنا سنة مؤكدة لغير الحجاج، وفى سياق متصل أكدت أيضا على أن المشاهدة أو الاستماع إلى مباراة كرة القدم أثناء أداء مناسك الحج يعتبر إثما عظيما و ذنبا كبيرا، لأنه في هذا اليوم ليس هناك حاجز بين العباد وربهم جلا وعلا، لافتة إلى أن التفرغ للعبادة هو أعظم وأهم أركان الحج.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري يواجه غدا الخميس الموافق 31 أغسطس مباراة شرسة مع نظيره الأوغندي والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 والمقرر إقامته في روسيا.