أخبار الطقس اليوم الخميس 31/8/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

Advertisements

جاء في البيان الرسمي الصادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى أخر أخبار الطقس اليوم من المتوقع أن يسود خلال اليوم الخميس خلال ساعات النهار طقس مائل للحرارة كما يتوقع أن يصل إلى أعلى شمال البلاد وتستمر حتى شمال الصعيد، كما يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة فى ساعات النهار على محافظات ومدن جنوب الصعيد ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

كما جاء أنه سوف تقل الرؤية الصباحية والتي تظهر في الساعات الأولى من اليوم بسبب الشبورة المائية الخفيفة التي من المتوقع ظهورها في الصباح وذلك سوف يكون على بعض المناطق المختلفة والموجودة من شمال البلاد كما يتوقع الأرصاد أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية كما يتوقع أن تكون متكاثرة وذلك علي كلاً من السواحل الشمالية الغربية بالإضافة إلى منطقة حلايب وشلاتين حيث يتوقع أن يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

Advertisements

صرح الأرصاد أنه بالنسبة إلى حركة الرياح ورد أنه سوف يكون أغلبها خلال اليوم شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على كلاً من جنوب سيناء بالإضافة إلى شمال الصعيد، من جهة أخري ورد أنه سوف تنشط حركة الرياح على مناطق خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر ما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

أما فيما يخص حالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن يشهد حالة من الاعتدال علي أغلب اليوم حيث أكد خبراء الأرصاد علي أنه سوف تكون معتدلة ثم ترتفع حركة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح السطحية شمالية غربية، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر ورد أنها سوف تكون مضطربة ثم ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن بيان هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر فكانت كالأتي:

القاهرة 25 35

بورسعيد 25 31

السويس 22 22

العريش 23 32

دمياط 23 31

الأسكندرية 21 30

مطروح 22 30

بلطيم 23 31

الإسماعيلية 22 35

نخل 16 34

الغردقة 27 38

شرم الشيخ 29 37

طابا 27 35

الطور 26 34

مرسى علم 29 37

رفح 22 31

المنيا 21 36

الفيوم 22 36

كاترين 20 36

سيوة 23 37

رأس سدر 24 35

أسيوط 23 37

سوهاج 25 37

أبوسمبل 28 41

وسط الدلتا 25 35

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

الوادى الجديد 26 39

قنا 27 39

نويبع 27 35

شلاتين 29 38

حلايب 30 36

السلوم 20 31

ابو رماد 29 37

راس حدربة 29 37.