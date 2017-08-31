“عمرو لطفي” يعلن الانتهاء من تسكين الحجاج المصريين على عرفات

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أعلن مساعد وزير الداخلية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء عمرو لطفي أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتخذة تسكين الحجاج المصريين في المخيمات الخاصة بهم على صعيد جبل عرفات في المرحلة التمهيدية من الاستعداد لأداء الركن الأكبر من مناسك الحج مع بداية يوم 9 ذي الحجة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية أن حوالي خمسمائة حافلة على الطراز الحديث بها مكيفات كما تم تزويدها بالتقنيات الخاصة بنظام التتبع الآلي هي اللي نقلت حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة في جبل عرفات استعداد لتأدية الركن الأكبر من الحج.

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وأعلن رئيس التنفيذي لبعثة الحج المصري أن غرفة عمليات بعثة الحج إلى الآن لم تتلقى أي شكوى بخصوص الخيام، ولا أي شكوى بشأن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بل بالعكس أشاد الحجاج بحجم التجهيزات التي تم تنفيذها من قبل اللجنة التنفيذية لبعثة الحج المصرية لهذا العام بدءا من استخدام المكيفات في الخيام وانتهاء بالمشروبات المقدمة لهم المثلجة والساخنة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصري أن الأمور تسير في مسارها الطبيعي إلى هذه اللحظة وهناك متابعات مستمرة ودائمة من جانب الضباط لخدمة ضيوف الرحمن ومساعدتهم بأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

والجدير بالذكر أن اللواء عمرو لطفي قد صرح عن مخيمات الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة تتمتع بمستوى عال من الخدمات والتجهيزات التي جاء نتيجة حصاد جهود أكثر من خمسة عشر يوم من العمل الشاق والجاد.

وتفقد أمس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس بعثة الحج الرسمية الدكتور مصطفى مدبولي مخيمات الحجاج المصريين في عرفات ليتم معاينتها ليطمئن على كافة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام سواء كانوا حجاج قرعة أو سياحة أو تضامن حيث تفقد مقرات الخيام ودورات المياه التي تم تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وبعد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي للخيام المعدة للحجاج المصريين في عرفات أشاد كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأشار أن كافة الخدمات اللوجستية متوفرة للحجاج، كما أوضح أن المخيمات المخصصة للحجاج المصريين في مشاعر جبل عرفات مكيفة.