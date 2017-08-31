“البنك المركزي” يعطل التعاملات المصرية بسبب أجازة عيد الأضحى

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صرح البنك المركزى المصرى تعطيل كافة التعاملات مع البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري إلى يوم الإثنين القادم الموافق الثالث من شهر سبتمبر المقبل في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وأعلن مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أن كافة البنوك المصرية اتخذت كافة الإجراءات العاملة على خدمة القطاع المصرفي فترة إجازة عيد الأضحى المبارك عن طريق إمدادات ماكينات الصرف الآلي بالعملات اللازمة لتغطية فترة الإجازة بالإضافة إلى قيام البنوك بعمليات صيانة اللازمة لهذه الماكينات بسبب زيادة الطلب على عمليات السحب المالية خلال فترة العيد.

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والجدير بالذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة كلف مديري المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة في مختلفة محافظات جمهورية مصر العربية بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك بالمنشآت والشركات العاملة في القطاع الخاص على مستوى الدولة حيث أصدرت وزارة القوى العاملة منشور بإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأعلن وزير القوى العاملة أن وقفة عرفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى التي توافق الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري والأول والثاني من شهر سبتمبر القادم لعام 2017 إجازة بأجر كامل لجميع العاملين بشركات القطاع الخاص.

وأضاف وزير القوى العاملة أن تبعاً لأحكام المادة رقم اثنين وخمسين من قانون العمل الصادر عن قانون سنة 2003 برقم 12 والمعدل لها القرار الوزاري الصادر في عام 2009 برقم 49 بشأن تحديد أيام الأعياد والمناسبات التي تعتبر من حقوق العامل الحصول عليها نظير أجل كامل من الجهة العامل بها في القطاع الخاص.

وأعلن وزير القوى العاملة أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بناء على ما تقتضيه طبيعة العمل ويستحق العامل الذي سيعمل في هذه الأيام أن يحصل على أجرين أجرة عمله في هذا اليوم والأجر الكامل عن يوم الإجازة.

أما بالنسبة إلى الإجازة المخصصة لموظفي القطاع العام وموظفي الجهات الحكومية في جمهورية مصر العربية فقد أوضح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن إجازة العيد تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري وحتى يوم الإثنين الموافق الرابع من شهر سبتمبر المقبل لعام 2017.