مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2017 بكافة محافظات مصر

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مع دخول عيد الأضحى المبارك يسعى المسلمون في جميع البلاد إلى تحري موعد صلاة عيد الأضحى، وعلى هذا نستعرض لكم من خلال موقعنا موقع “مصر 365” حيث تختلف مواعيد ومواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك طبقًا الإحداثيات الفلكية داخل الحدود المصرية وبين محافظات مصر دقائق وربما ثواني بسيطة تفصل كل واحدة فيهم عن الأخرى طبقًا لاختلاف المكان.

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، فيما يخص بيانه الخاص بمواعيد صلاة العيد هذا العام والتي قد يبدأها بموعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة القاهرة والتي سوف تكون في تمام الساعة 5:57 صباحًا وانتقل من بعدها لموعد الصلاة في باقى المحافظات بوجه عام.

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جدير بالذكر أن جميع المحافظات المصرية قد أعلنت رفع حالة الطوارئ في عدد من المناطق الخاصة بها في إطار استعدادات المحافظات لعيد الاضحى المبارك وتم فرش الساحات الكبيرة والمعتادة لاستقبال المصلين بالمحافظات لاداء صلاة العيد في الصباح الباكر وفى مواعيدها المحددة، كما قامت وزارة الصحة برفع الإستعدادات ايضًا لإستقبال الحالات خلال فترة العيد وتوفير كافة المتطلبات في مثل هذا الموسم كما اعتادت.

كما ورد أنه وفقا للحسابات الفلكية سوف تكون مواعيد صلاة العيد المبارك وتوقيتات الصلاة التي قد تم الإعلان عنها مؤخرًا مع دخول عيد اﻷضحى المبارك وخاصة بعد أن تبقي له عدة ساعات فى كافة مدن مصر لعام 1438 هجرية 2017 ميلاديا أنه سوف تكون كما يلى:

القاهرة 5:57

بورسعيد 5:52

السويس 5:52

الجيزة 5:57

الإسكندرية 6:01

العريش 5:46

الطور 5:49

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 5:59

طنطا 5:57

سانت كاترين 5:47

طابا 5:43

المنصورة 5:56

الزقازيق 5:56

كفر الشيخ 5:57

الفيوم 5:59

أسيوط 6:00

سوهاج 5:58

بنها 5:57

المنيا 6:01

أبو سمبل 6:01

مرسى مطروح 6:12

الغردقة 5:49

قنا 5:54

أسوان 5:55

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:52

دمياط 5:54

السلوم 5:55

بنى سويف 5:58

نويبع 5:44

شبين الكوم 5:58

حلايب 5:41

شلاتين 5:45.

نتمنى لكل المسلمين من جميع أنحاء الدنيا قضاء أسعد الأوقات في هذه الأيام المباركة وعيد أضحى سعيد علي الجميع.