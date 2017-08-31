الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس فى عيد الأضحى على جميع المحافظات

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قام الدكتور أحمد عبد العال، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التابعة إلى الأرصاد الجوية، في البيان الصادر عن طقس أول أيام عيد الأضحى أنه من المنتظر طبقًا للقياسات أن يسود خلال اليوم طقس معتدل وذلك على كافة أرجاء المحافظات الساحلية بالبلاد، ويتوقع خبراء الأرصاد أنه سوف يميل طقس يوم غد العيد إلى الحرارة وذلك على كافة محافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة ثم تمتد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد.

جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود طقس حار على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار ثم تبدأ الموجة الحارة في الإنكسار مع بدء دخول ساعات الليل أما عن حالة الطقس ليلا فيتوقع أن يسود طقس لطيف خلاله على كافة الأنحاء وذلك الذي يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن يستمر الطقس في هذه الحرارة حتى يوم الخميس حيث أشار الأرصاد إلى وجود عدد من الارتفاعات والانخفاضات البسيطة التي تمر خلال هذه الأيام.

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وقد أضاف السيد “عبد العال”، فى مجمل تصريحاته الخاصة في بيان للهيئة اليوم أنه بالنسبة إلى الأفراد الذين يعشقون التنزه والخروج للرحلات فإنه بصفة عامة سوف يكون الطقس خلال أيام عيد الأضحى يسمح بمثل هذه الخروجات كما يسمح لزيارة الحدائق العامة بالإضافة إلى الاستمتاع بمناظر المسطحات المائية الموجودة في مصر، سواءً كانت هذه المسطحات المطلة على البحر المتوسط أو تلك التي تخص البحر الأحمر وتحديدًا الموجودة عند كلاً من محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح.

كما أكد البيان علي أن حالة الطقس بالنسبة إلى محافظة شرم الشيخ والعين السخنة والغردقة تسمح بمثل هذا الإستمتاع وجميع مسطحات نهر النيل، ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على:

السواحل الشمالية وشمال سيناء من المتوقع أن تتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحرى والقاهرة من المتوقع أن تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من المتوقع أن تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة مئوية .

محافظات شمـــــــــــال الصــــــــعيد من المتوقع أن تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية .

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من المتوقع أن تتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية .

ويمكن الاتصال من أجل الاستفسار عن حالة الطقس من جميع المحافظات على مـــدار الـ24 ساعة على رقم 24646721.