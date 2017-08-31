وزيرة التضامن تعلن عن بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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ورد أن وزيرة التضامن قد أعلنت في أحدث تصريحاتها التي قد أعلنتها القناة الفضائية ON Live، علي شاشتها فى نبأ عاجل، أن السيدة وزيرة التضامن الإجتماعي قد أعلنت أن هناك حوالي 6 ملايين شخص من أصحاب المعاش فى مصر سوف يكون متاح لهم مساء اليوم صرف معاشاتهم الشهرية حيث من المؤكد أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة من أجل التأكد من العمليات التغذية الخاصة داخل ماكينات الصرف الآلي الموجودة بجميع المحافظات المصرية طوال أيام العيد.

أكدت السيدة غادة والى، والتي تشغل منصب وزيرة التضامن الاجتماعى حاليًا، أن هناك غرفة عمليات خاصة تم تخصيصها في الفترة الأخيرة من أجل أن يتم متابعة عمليات صرف المعاشات المقررة من قبل مكاتب الصرافات الآلية سوف تكون منعقدة ومتابعة للموقف الراهن خلال العيد على مدار اليوم.

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وأضافت وزيرة التضامن في تصريحاتها الذي صدرت اليوم، أنه بالنسبة إلى عملية صرف المعاشات من خلال استخدام ماكينات الصرف الآلي سوف تكون متاحة إلى المواطنين بدءا من مساء اليوم الخميس وتحديدًا من منتصف الليل ويمكن لأصحاب المعاشات وخاصة الذين يحملون بطاقة صرف المعاشات الآلية والذين قد ورد أنهم قد بلغ عددهم حتى الآن حوالي 6 ملايين مواطن علي مستوى الجمهورية من المقرر لهم أن يمثلون حوالي 79% من إجمالي أعداد السادة أصحاب المعاشات بالبلاد.

وأوضحت السيدة الوزيرة من خلال بيانها أنه بالنسبة إلى الخط الساخن والذي قد خصصته الوزارة من أجل ماكينات الصراف الآلي ATM من المقرر لها أن تستكمل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وأن تقوم بتلقي استفسارات من قبل أصحاب المعاشات والسادة القائمين على عملية الصرف حاليًا حيث يمكن الوصول إليها من خلال استخدام الـ “كول سنتر” والذي يحمل رقم 19680 أو من خلال رقم 19683.

ورد أن السبب وراء عدم صرف المعاشات قبل العيد هو مانع قانوني حيث ورد أنه طبقًا إلى نص المادة التي تحمل رقم 25 من قانون التأمين الاجتماعي والذي يحمل رقم 79 لسنة 1975 والخاص بصرف معاش شهر سبتمبر قد حددت تاريخ استحقاق المعاش في خلال اليوم الأول من الشهر وأن ما يحدث فى الماضي هو تقديم موعد صرف المعاش ولكن هذا كان يتم في نفس شهر الإستحقاق.