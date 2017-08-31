“فرغلي” يهاجم “غادة والي” لعدم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى

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أعلن رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي هجومه على وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي بسبب عدم صرف معاشات التابعة لشهر سبتمبر المقبل قبل عيد الأضحى ليستطيع أصحاب المعاشات تدبير نفقات العيد قبل فترة بداية عيد الأضحى المبارك.

حيث أشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم حوالي تسعة مليون أسرة مصرية يستقبلون غداّ أول أيام عيد الأضحى المبارك بدون صرف معاشات شهر سبتمبر، وبالتالي لا يوجد في منازلهم كيلو لحمه واحد احتفالاً بعيد الأضحى.

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وأشار البدري فرغلي أن عدم صرف المعاشات تعد حالة استثنائية هذا العام حيث كانت الحكومة تقوم بصرف المعاشات قبل فترة عيد الأضحى المبارك لتتمكن كافة الأسرة التي تعتمد في دخلها على المعاشات من تدابير نفقاتها خلال فترة العيد وتعمل على شراء كمية من اللحوم.

أشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن ما تم تداوله من صرف المعاشات غداً الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر خبر غير صحيح حسب ما تم تصريحه من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي حيث أنها صرحت أن أصحاب المعاشات سيتمكنون من صرف معاشاتهم في أول يوم في شهر سبتمبر المقبل.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي أن المعاش متاح صرفه مساء اليوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري من خلال سحب قيمة المعاشات من ماكينات الصرف الآلي طوال أيام فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتورة غادة والي أن غرفة العمليات المخصصة بصرف المعاشات بواسطة الصراف الآلي منعقدة على مدار اليوم الخميس.

والجدير بالذكر في هذا الموضوع أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن صرف المعاشات من قبل ماكينات الصراف الآلي اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر الموافق يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبناء على بيانات صادرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أن حوالي ستة ملايين من أصحاب المعاشات ويمثلون نسبة تسعة وسبعين في المئة من إجمالي من يصرفون المعاشات في جمهورية مصر العربية لديهم بطاقات آلية يتمكنون من خلال الصراف الآلي من صرف معاشاتهم من خلال ويصل عددهم حوالي تسعة مليون مواطن صاحب معاش.