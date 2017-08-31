“المركزي للإحصاء” يعلن إصدار مجلته الربع سنوية “إحصاء مصر”

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إصدار مجلته الربع سنوية تحت مسمى “إحصاء مصر” حيث يعد العدد الصادر في شهر أغسطس الجاري العدد التاسع من عمر المجلة.

احتوت المجلة الربع سنوية التي تصدر على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على الأعمال والفعاليات التي شاركت فيها الجهاز خلال الفترة السابقة، كما تضمنت المجلة على مجموعة من المؤشرات ومن أهمها مؤشر السعادة على مستوى العالم حيث حصلت جمهورية مصر العربية على المركز مائة وأربعة خلال عام 2017 الجاري، حيث احتلت مصر المركز رقم مائة وعشرين في عام 2016 السابق، والمركز رقم مائة وخمسة وثلاثين في عام 2015.

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كما أشارت مجلة “إحصاء مصر” الربع سنوية الصادرة في شهر أغسطس الجاري أن مصر احتلت المركز التسعة وخمسين على مستوى العالم في مؤشر الجوع بنسبة تصل إلى 13,7 في المئة، حيث تضمن خريطة مصر الجغرافية نحو ثمانمائة مؤشر ونحو ثلاثة آلاف سلسلة من الزمن، وهي معدلات نسبة الأمية، والزواج والطلاق بالإضافة إلى تقديرات أعداد السكان في جمهورية مصر العربية.

كما تضمن مجلة إحصاء مصر أيضا مؤشرات الخدمات الاجتماعية حيث أعلنت عن فرص العمل، بالإضافة إلى متوسط قيمة المعاش الذي تصرفه وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات.

كما أوضحت مجلة “إحصاء مصر” عن العديد من الخدمات الخاصة بقطاع الاتصالات على مستوى جمهورية مصر العربية وخدمات البريد وأعداد مكاتب البريد في كل محافظة في أنحاء مصر بالإضافة إلى عرض متوسط عدد السكان التي تقوم بخدمتها مكاتب البريد.

وأطلقت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر نوفمبر السابق خريطة بوابة مصر الجغرافية المعلوماتية التي تم الإعلان عن فوزها بجائزة درع الحكومة الذكية خلال الأشهر الأوائل من العام الحالي 2017.

كما أعلنت مجلة “إحصاء مصر” عن حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إطلاق بوابة مصر للمعلومات بناء على جهود الجهاز المبذولة لتطوير نظام الإحصاء التابع له عن طريق وضع خطة وطنية ليتم تطوير الإحصاءات العامة الرسمية في إطار التعاون مع شركاء العمل في مجال الإحصاء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بخطط التنمية المستدامة.