أخبار الطقس اليوم الجمعة 1/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة علي كافة محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر عن آخر أخبار الطقس أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد توقعوا أن يسود خلال اليوم الجمعة والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي الأمة الإسلامية باليمن والبركات أنه سوف يغلب علي الانحاء طقس معتدل وذلك على كافة السواحل الشمالية، ثم يتغير حالة الطقس ويصبح الطقس مائل للحرارة وذلك على أغلب محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ويستمر هذا الطقس حتى يصل إلى شمال الصعيد، ثم يتغير ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

وبحسب التوقعات الإخبارية ورد أنه سوف تقل نسبة الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الخفيفة وذلك على بعض المناطق الموجودة في شمال البلاد، كما يتوقع خبراء الأرصاد أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على السواحل الشمالية حيث من المحتمل أن تتكاثر على أغلب السواحل الشمالية الغربية بالإضافة إلى حلايب وشلاتين، كما يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط الأمطار هناك، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح يوم غد على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما جاء أنه سوف تنشط حركتها على خليج السويس بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر، ما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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وبالنسبة إلى كلاً من حالة البحر المتوسط، فقد ورد أنه من المتوقع أن تكون حركته خلال اليوم معتدلة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه ما بين متر ونصف المتر ثم تمتد وتصبح مترين، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، وعن حركة الرياح عليهما يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات مصر فكانت كالتالى:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

بلطيم 24 29

مطرح 23 29

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 26 29

السلوم 21 28

سيوة 20 33

العريش 24 32

رفح 23 31

الإسماعيلية 23 35

بورسعيد 24 30

دمياط 23 30

السويس 23 35

الغردقة 27 36

بنى سويف 24 35

سوهاج 25 37

قنا 26 39

رأس سدر 24 35

مرسى علم 28 36

الوادى الجديد 25 38

شلاتين 27 37

الفيوم 23 35

الطور 25 34

نخل 16 33

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

نويبع 24 35

شرم الشيخ 27 36

طابا 16 34

كارتين 20 28

المنيا 24 35

أسيوط 25 36

أبو سمبل 26 40

أبو رماد 27 36

راس حدربة 28 35

حلايب 29 34.