طريقة استبدال عداد الكهرباء التقليدي بالعداد الإلكتروني مسبوق الدفع

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نظرا لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء في الفترة الأخيرة، نتيجة إصدار وزارة الكهرباء قرار برفع أسعار شرائح قيم استهلاك الكهرباء، حيث بقوم عدد كبير من المواطنين هذه الآونة، باتباع إجراءات استبدال عداد الكهرباء القديم، بالعداد الالكترونى مسبوق الدفع، ولهذا لما يتمتع به بالإعداد الالكترونى مسبوق الدفع من مزايا عديدة أبرزها السيطرة التحكم فى استهلاك الكهرباء وبالتالي السيطرة على قيمة فاتورة الكهرباء.

لذلك فإننا سوف نستعرض سويا عدد من الإجراءات والطرق التي عن طريقها يتم استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وذلك كالتالي:

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فى بادئ الأمر وقبل استعراض الإجراءات التي يجب اتباعها لاستبدال عدادات الكهرباء القديمة بعدادات مسبوقة الدفع فإنه لابد أولاً من معرفة قيمة مصاريف استبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى عدادات إلكترونية مسبقة الدفع، حيث تم تعيين قيمة مصاريف تغيير العداد القديم بأخر مسبوق الدفع حوالى 900 جنيه للعداد فاز واحد للأغراض المنزلية وحوالى مبلغ 1500 جنيه نظير العداد 3 فاز ، أما فى حالة النشاط التجاري فإنه تم تعيين مصاريف العداد الأحادي بــــ حوالى 1100 جنيه، و للعداد الثلاثي حوالى 1700 جنيه.

الإجراءات اللازم اتباعها عند استبدال العداد القديم بالعداد الإلكتروني مسبوق الدفع هى كالتالي:

1- إحضار إيصال كهرباء ونسخة من البطاقة الشخصية، ثم التوجه إلى شركة الكهرباء التى يتبعها العداد القديم، ثم القيام بعمل مذكرة برغبة المواطن فى استبدال العداد القديم بأخر مسبوق الدفع، ثم القيام باستلام المواطن كارت شحن بقيمة 19 جنيه وشحن رصيد العداد بمبلغ 100 جنيه، وبعد ذلك عمل طلب استخراج كشف مديونية من خلال إدارة الكهرباء التابعة لمحل السكن.

2- تحدد شركة الكهرباء التى يتبعها العداد موعد استبدال العداد التقليدى والقيام بتركيب العداد الجديد.

3- تبدأ قيمة كارت الشحن الذي يعمل به العداد مسبوق الدفع من 20 جنيه وصولا الى 5000 جنية لتعدد فرص الاختيار أمام العميل من بين القيمة التي يمكن الشحن العداد بها وحسب قدرته المادية.

4- لا يمكن من عدم التلاعب أو عكس أطراف التوصيل أو فك العداد من قبل العميل، حيث أن ذلك ينتج عنه قطع تيار الكهرباء بشكل نهائى عن العميل.