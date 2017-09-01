التموين تعلن عن موعد طرح كيلو السكر بسعر مخفض

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أكد مصدر مسئول بإحدى شركات السكر التابعة لوزارة التموين خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر، على أن السعر الخاص بطن السكر سوف يشهد انخفاضا كبيرا يصل إلى 500 جنيه مصري اعتبارا من الشهر الجاري، وبالتالي سوف يصبح سعر الطن 9500 جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه مصري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الانخفاض الذي سيشهده سعر طن السكر سوف يؤثر على سعر كيلو السكر الذي يستهلكه المواطن المصري.

وأضاف، أنه سوف يتم طرح السكر بداية من أول الشهر الجاري بسعر 9.5 جنيه للكيلو الواحد، أي أنه سوف ينخفض بقيمة نصف جنيه للكيلو وذلك بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية المختلفة المنتشرة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن الشركة القابضة تمتلك كميات كبيرة من السكر والتي تكفى لسد احتياجات المواطنين، مؤكدا على أنه سوف يتم توفير السكر أولا بأول، سواء بالنسبة للسكر الخام الذي يتم استيراده من الدول الخارجية أو من المنتج المحلى، ومن المقرر أن تتسلم الوزارة 500 ألف طن سكر خام مستورد خلال الفترة القادمة.

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من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة على أن كافة السلع متوافرة بصورة كبيرة في الأسواق المختلفة تزامنا مع دخول عيد الأضحى المبارك، حيث أشار إلى أن حالة السوق مستقرة في معظم القطاعات التجارية نتيجة توافر هذه السلع، كما أكد أن أسعار السلع الأساسية ثابتة ولن يطرأ عليها أي زيادة جديدة خلال الفترة القادمة.

على الجانب الآخر، أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة عن فتح منافذ الشركة بفروعها المختلفة في محافظات مصر في اليوم الأول من عيد الأضحى لسد احتياجات المواطنين من الدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة خلال فترة العيد، وقد أكد رئيس الشركة على أنه سوف يتم تأسيس غرفة عمليات رئيسية بالشركة ومختلف الإدارات التابعة لها وذلك بهدف عمليات ضخ السلع في المنافذ المختلفة للشركة بكافة محافظات مصر، لافتا على انه سوف يتم فتح الكثير من فروع خلال فترة العيد، يأتي ذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لتوفير كافة السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنين بتكلفة منخفضة.