القابضة لمياه الشرب: فرض غرامة مالية على إلقاء مخلفات المواشي والذبح في بالوعات الصرف

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب إعلان حالة الطوارىء تزامنا مع بداية عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بتشكيل غرفة عمليات داخل كل شركة من الشركات التابعة لها لتكون في حالة اتصال دائم ومستمر بالشركة القابضة خلال فترة العيد، كما أشارت الشركة على أنه سوف يتم فرض غرامة مالية على كافة المواطنين وأصحاب محلات الجزارة ممن يقومون بالتخلص من المخلفات الخاصة بالمواشي والذبح في بالوعات الصرف الصحي، نظرا لما تسببه من حدوث انسداد في مواسير الصرف وظهور الطفوحات وغرق الشوارع.

من جانبه وجه رئيس الشركة القابضة بتشكيل غرفة طوارىء استعداد لإجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة جميع شكاوى المواطنين التي ترد إلى الخط الساخن والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن، وبخاصة تلك المشاكل التي تتعلق بظهور الطفوحات بالشوارع أو النوعية والجودة الخاصة بمياه الشرب، كما أكد على انه قد تم الاستعداد بجميع المعدات والأدوات لمواجهة أي طفوحات طارئة من شأنها أن تحدث على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وبخاصة أيام النحر، تحسبا لأي انسداد مفاجئ قد يحدث في الخطوط الخاصة بالصرف الصحي، فضلا عن القيام بتطهير بالوعات الساحات والأماكن المخصصة لصلاة العيد.

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كما أكد على انتظام العمل بكافة المحطات والشبكات الموجودة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى وجود الكيميائيين بمعامل الشركات لرفع العينات من المحطات والشبكات بشكل مستمر ودائم للاتخاذ ما يلزم من إجراءات على الفور حيال وجود أي شكاوى، مشددا كذلك على أهمية تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة وذلك للاطمئنان على انتظام العمل وعدم وجود أية مشاكل بالشبكات، لافتا إلى انه سوف يتم استقبال جميع البلاغات والشكاوى الخاصة بالمواطنين على مدار الأربع وعشرون ساعة من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لمرافق المياه والصرف الصحي، تحسبا لأي شيء طارىء.

كما كشف عن منع تواجد أي سيارات قديمة بجوار أسوار المحطات خشية وجود أي مواد متفجرة بها، وبخاصة أن معظم محطات المياه والصرف تكون بداخل مناطق بها الأهالي والسكان مما يتسبب في حدوث خسائر بشرية فادحة من شأنها تفسد فرحة المصريين بالعيد.