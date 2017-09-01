وزارة الصحة تدفع بـ 2994 سيارة إسعاف و10 لنشات لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى

Advertisements

في إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، أعلنت عن نشر 2994 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الإمكانيات والمعدات بأماكن التجمعات العامة والمنتزهات والحدائق المختلفة ومحيط الجوامع والأماكن المخصصة للصلاة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وقد أكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري، أنه قد تم الدفع بعشرة لنشات إسعاف نهري فضلا عن طائرتين مروحيتين وتم نشرهم على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، تحسبا لأي أمر طارىء من شأنه قد يحدث، وحتى تمر احتفالات المصريين بالعيد بسلام وآمان، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه قد تم تكثيف تواجد الفرق الطبية بكافة المستشفيات وذلك لنقل أي حالات طارئة في العيد تحتاج إلى إسعافات عاجلة.

Advertisements

من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس هيئة الإسعاف، أن الهيئة قد وضعت خطة محددة للتأمين الطبي للمصريين خلال أيام العيد والتي تعتمد على رفع درجة الاستعداد القصوى بمرافق الإسعاف المختلفة والتنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة وقطاع الرعاية العلاجية وتوفير سيارات التدخل الطبي السريع ونشرها في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، والعمل على توفير طبيب طوارىء حتى يقوم بالتعامل مع أي حدث على نحو سريع وفوري خلال احتفالات العيد.

على الجانب الآخر، تستعد حدائق الجيزة لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أكد رئيس هيئة نظافة تجميل الجيزة، أن الحدائق سوف تقوم بفتح أبوابها أمام الجميع بشكل مجاني ابتداء من اليوم الأول للعيد وحتى اليوم الأخير، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه قد تم رفع حالة الطوارىء بجميع القطاعات الخاصة بالهيئة وتم منع الإجازات بكافة الأحياء حتى يتم التخلص من القمامة والمخلفات أولا بأول.

وأضاف، انه قد تم شن حملات نظافة مكثفة لتهيئة الحدائق لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، كما تم توزيع ما يقرب من مائة وخمسون ألف كيس قمامة مجانا على زائري هذه الحدائق بهدف الحفاظ على نظافتها، لافتا إلى أن الهيئة قد قامت أيضا بتجهيز كافة الساحات الخاصة بالصلاة وعملت على تكثيف النظافة بمحيط المساجد والميادين العامة.