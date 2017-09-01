خطة وزارة الزراعة لاستقبال المواطنين بالحدائق والمنتزهات خلال أيام العيد

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انتهت وزارة الزراعة من عمل كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بوضع خطة محددة لاستقبال المواطنين في الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في كلا من محافظتي القاهرة والجيزة وغيرها من محافظات الجمهورية المختلفة، وتعتمد هذه الخطة على مجموعة من الإجراءات الهامة التي قامت الوزارة باتخاذها والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

فتح حديقة حيوان الجيزة وسبعة حدائق إقليمية آخري.

فتح كلا من حدائق ألأورمان والأسماك الزهرية.

فتح حديقة النباتات الكائنة بمحافظة أسوان وحديقة أنطودنياديس والكائنة بمحافظة الإسكندرية.

القيام بإلغاء كافة الإجازات وعدم حصول للأطباء والعاملين في هذه الحدائق والمنتزهات على راحات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

القيام بفرض حالة طوارىء خلال فترة العيد والتي تبدأ من اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر وتستمر حتى الاثنين القادم الموافق 4 سبتمبر للعام 2017.

العمل على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين الزائرين لهذه الحدائق والمنتزهات وتوفير المناخ الملائم لهم والذي يمكنهم من الاستمتاع بالعيد وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

العمل على زيادة عدد المنافذ المخصصة لدخول حديقة الحيوان تجنبا لتكدس المواطنين على الأبواب، فضلا عن زيادة أعداد العاملين على هذه البوابات حرصا على راحة المواطنين ولتجنب حدوث أية مشاكل.

عمل لوحات إرشادية جديدة بمعظم حدائق الحيوان وبخاصة الكائنة فى الجيزة.

بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها وطرق التغذية الخاصة بها وغيرها من المعلومات الأخري الهامة بحيث لا تقتصر الزيارة التي يقوم بها المواطنين على الجانب الترفيهي فقط بل أيضا تكون ثقافية وتعليمية لتحقيق أوجه فائدة لهم.

تركيب خرائط جديدة والتي تستخدم كدليل للحديقة ليسترشد بها الزوار أثناء التجول في الحدائق والمنتزهات المختلفة، فضلا عن قيامها بتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة.

التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة ومديريات الصحة والأمن والمحافظين.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والمطافئ في كافة الحدائق والمنتزهات المختلفة تحسبا لأية حالات طارئة من شانها أن تحدث خلال فترة العيد حتى يتم التعامل معها بشكل فورى.

التأكيد على زيادة تأمين جميع الحدائق والمنتزهات خلال فترة عيد الأضحى، للتصدي لأية محاولات من شانها تعمل على إفساد فرحة المواطنين بالعيد.